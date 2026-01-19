کراچی میں ہونے والے آتشزدگی کے ہلاکت خیز واقعات پر ایک نظر!

گل پلازہ میں لگنے والی آگ سے تجارتی عمارت جل کر مکمل خاکستر ہوگئی جبکہ اموات 26 تک پہنچ گئیں جس میں اضافہ ہوسکتا ہے

ویب ڈیسک January 19, 2026
فوٹو: ایکسپریس نیوز

شہر قائد کی مصروف ترین شاہراہ ایم اے جناح روڈ پر واقع مشہور تجارتی مرکز گل پلازہ میں 2 روز قبل لگنے والی آگ انتہائی تباہ کن ثابت ہوئی جبکہ گزشتہ دس سالوں کے دوران آسے آتشزدگی کا خوفناک ترین واقعہ قرار دیا جارہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ہفتے کو رات 10 سے ساڑھے 10 بجے کے قریب گل سینٹر کے گراؤنڈ فلور پر واقع گھریلو سجاوٹ کی دکان میں لگنے والی آگ کے شعلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

آگ کے شعلے کچھ ہی دیر میں دوسری، تیسری اور چوتھی منزل تک پہنچے جس کو مسلسل جدوجہد کے بعد 35 گھنٹوں کے بعد قابو پایا گیا۔ ابتدائی طور پر 7 اموات جبکہ 18 زخمی ہوئے تھے جن میں سے 7 کی حالت تشویشناک تھی۔

تاہم آج آگ بجھنے کے بعد رضاکار جب عمارت میں داخل ہوئے تو ملبے سے سوختہ لاشیں و انسانی اعضا برآمد ہوئے، جن کی تعداد 26 تک ہوگئی ہے جبکہ 70 سے زائد افراد لاپتہ بھی ہیں جن کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال ہیں۔

25 دسمبر 2023 کو کریم آباد میں واقع عرشی شاپنگ مال میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ساتھ میں موجود رہائشی عمارت کو لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ تمام دکانیں جل کر خاکستر ہوگئیں تھیں۔

اس سے قبل 25 نومبر 2023 کو آر جے شاپنگ مال کے چوتھے فلور پر لگنے والی آگ سے 11 افراد جاں بحق جبکہ 35 زخمی ہوئے تھے۔

شاپنگ مال، کراچی

اپریل 2023 میں نیوکراچی کے صنعتی ایریا کی فیکٹری میں لگنے والی آگ فائر فائٹرز کیلیے تباہ کن ثابت ہوئی، امدادی کاموں کے دوران عمارت گرنے سے چار فائر فائٹرز جاں بحق ہوئے تھے۔

سنہ 2021 میں گورنگی کے تھانہ مہران ٹاؤن میں واقع ایک فیکٹری میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں 16 ملازمین جاں بحق ہوئے تھے۔

اس کے بعد صدر میں واقع مشہور کوآپریٹیو مارکیٹ اور وکٹوریہ سینٹر میں خوفناک آتشزدگی ہوئی جس نے پوری مارکیٹ کو لیپٹ میں لیا اور تمام دکانیں جل کر راکھ ہوگئیں تھیں۔

سنہ 2015 میں ریجنٹ پلازہ میں لگنے والی آگ سے 11 افراد ہلاک جبکہ 75 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔

 

اس سے قبل کراچی کی تاریخ کا سب سے خطرناک واقعہ 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں پیش آیا، جس میں آتشزدگی کے نتیجے میں 289 ملازمین (لیبر) بشمول خواتین جاں بحق ہوئے۔

Express News

گل پلازہ آتشزدگی میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے، کراچی پولیس چیف

اس واقعے کا الزام ایم کیو ایم پاکستان پر عائد کیا جاتا رہا ہے اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھتہ نہ دینے پر آگ لگائی گئی ہے۔

اس سے قبل 23 جنوری 2008 کو سائٹ ایریا میں رنگ (پینٹ) بنانے والی غیر ملکی کمپنی میں آتشزدگی ہوئی جس میں 7 افراد زخمی ہوئے جبکہ 15 جنوری 2007 کو سائٹ ایریا میں قائم  کپڑے کی فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس میں 5 ریسکیو رضاکار جاں بحق ہوئے تھے۔ 

2024 میں ہونے والا فائر سیفٹی آڈٹ اچانک کیوں بند ہوا؟

سندھ حکومت نے آر جے شاپنگ مال میں آتشزدگی کے بعد تین اہم شاہراہوں، شاہراہ فیصل، آئی آئی چند ریگر روڈ اور شاہراہ قائدین پر قائم 266 عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کیا جبکہ اس کے دائرے کو شہر بھر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔

آڈٹ میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ 266 میں سے صرف 6 عمارتیں ہی فائر سیفٹی کے معیار پر پورا اتر سکیں جبکہ 62 فیصد میں ہنگامی اخراج کا راستہ اور 70 فیصد میں فائر الارم نہیں ہے۔

ان عمارتوں کے آڈٹ کے بعد سلسلے کو ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر پھر سے روک دیا گیا تھا۔ اب گل پلازہ میں پیش آنے کے سانحے کے بعد سندھ حکومت نے ایک بار پھر فائر سیفٹی آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے۔

تین کروڑ سے زائد آبادی والے شہر کیلیے آگ بجھانے کے کیا اقدامات ہیں؟

محکمہ فائر بریگیڈ کے چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے بتایا کہ شہر میں آگ بجھانے کیلیے 43 فائر ٹینڈر، 8 اسنارکلز، دو باؤزر جبکہ ایک ریسکیو یونٹ اور ایک فوم یونٹ موجود ہے۔

مناسب آلات نہ ہونے کی وجہ سے نقصانات

محکمہ فائر بریگیڈ کے پاس مناسب آلات اور رضاکاروں کی جدید تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آتشزدگی کے واقعات میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔

 اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا مسئلہ پانی کی فراہمی کا ہوتا ہے، جس میں تاخیر کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔

آتشزدگی کے بڑے واقعات پر نیوی، فوج اور دیگر اداروں کا تعاون

شہر میں ہونے والے آتشزدگی کے بڑے واقعات کے بعد صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے فوج، نیوی اور دیگر اداروں سے بھی انتظامیہ تعاون طلب کرتی ہے۔

گل پلازہ کے حالیہ واقعے کے بعد بھی نیوی کے اہلکار اور گاڑیاں جبکہ پاک فوج کے جوان، رینجرز کے جوانوں نے بھی امدادی کاموں میں حصہ لیا ہے۔
 
