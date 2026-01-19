سانحہ گل پلازہ، اقرار الحسن کی ریسکیو اقدامات میں تاخیر پر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں تلخ کلامی

عوام خود اپنے لیے خود آواز اٹھائیں، یہ حکمران بے حس ہوچکے ہیں، اقرار الحسن

آفتاب خان January 19, 2026
فوٹو اسکرین گریپ

کراچی کے گل پلازہ میں پیش آنے والے سانحے کے بعد ریسکیو کاموں میں تاخیر پر معروف اینکر اور عوام راج پارٹی کے سربراہ اقرار الحسن نے ڈپٹی کمشنر کے سامنے شدید احتجاج کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اقرار الحسن اپنے حامیوں کے ساتھ گل پلازہ پہنچے جہاں انہوں نے ریسکیو کے اقدامات نہ ہونے پر ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔

اقرارالحسن کی ڈی سی آفس میں مختلف لوگوں سے تلخ کلامی ہوئی جبکہ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھائیں۔

عوام راج پارٹی کے سربراہ نے عوام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکمرانوں کو عالیشان پروٹوکول صرف اس لیے دیتے ہیں کہ وہ عوام کی خدمت کریں مگر یہاں تو عجیب صورت حال ہے۔

واضح رہے کہ گل پلازہ میں لگنے والی آگ پر 36 گھنٹوں بعد قابو پایا جاسکا ہے جس کے بعد اب عمارت کے اندر سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 26 افراد کی سوختہ جبکہ انسانی اعضا ملے ہیں۔
