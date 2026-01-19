ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے جامعہ کراچی کی اراضی پر قائم کیے جانے والے پمپ کا این او سی منسوخ کردیا

جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے غیر قانونی پمپ کی تعمیر کے حوالے سے ضلع شرقی کے کمشنر کو خط لکھا تھا

صفدر رضوی January 20, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

ڈپٹی کمشنر شرقی نے جامعہ کراچی کی اراضی پر بننے والے غیر قانونی پیٹرول پمپ کا این او سی منسوخ کردیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جامعہ کراچی کی انتظامیہ کی جانب سے اپنی زمین کو بچانے کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور ڈپٹی کمشنر ایسٹ(شرقی) نے جامعہ کراچی کی اراضی پر بننے والے غیر قانونی پیٹرول پمپ کی این او سی منسوخ کردی ہے اور اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے دفتر سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے دستخط سے باقاعدہ ایک خط بھی جاری کردیا گیا ہے۔

جس کے مطابق یہ این او سی محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کے خط اور مختیار کار کی رپورٹ کے ضمن میں منسوخ کی گئی ہے۔

این او سی کی منسوخی کے خط میں مزید کہا گیا ہے کہ سیکٹر 22 اسکیم 33 تعلقہ گلشن اقبال ڈسٹرکٹ ایسٹ حافظ پیٹرول پمپ کی این او سی جو اس سے قبل جاری ہوئی تھی اب منسوخ کردی گئی ہے۔

جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی نے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی جانب سے پیٹرول پمپ کی این او سی منسوخ کیے جانے کی تصدیق کردی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

جامعہ کراچی کی اراضی پر قبضہ کر کے پیٹرول پمپ کی تعمیر تیزی سے جاری

یاد ریے کہ اس سے قبل جامعہ کراچی نے اپنی زمین پر بننے والے اس پیٹرول پمپ کی تعمیر رکوانے کے لیے حکومت سندھ کے محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز سے ایک خط کے ذریعے رابطہ کیا تھا۔

جس کے بعد محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز نے اس سلسلے میں خط ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو لکھا تھا محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز نے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کراچی ایسٹ(شرقی) کو خط لکھ کر 
فوری طور پر انتظامی و قانونی کارروائی کرنے کی سفارش کی تھی  19 جنوری کو لکھے گئے۔

خط میں جامعہ کراچی کے اراضی پر ختم نبوت چوک کنیز فاطمہ سوسائٹی کے نزدیک حال ہی میں قائم کیے گئے پیٹرول پمپ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ساتھ ساتھ مزید ایک پیٹرول پمپ کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا۔

جو یونیورسٹی روڈ پر شیخ زید اسلامک سینٹر گیٹ نمبر 2 پر موجود ہے، خط میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی کی اراضی بچانے کے لیے ان دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس حوالے سے پہلے سے جاری تحقیقات کو بھی مکمل کیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

 Jan 19, 2026 07:53 PM |
’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

 Jan 19, 2026 07:14 PM |
میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

Jan 19, 2026 04:09 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کے درمیان جھگڑ، تلخ کلامی

Express News

ایم کیو ایم نے سانحہ گل پلازہ کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھادیا، وفاق سے بل مؤخر کرنے کا مطالبہ

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ 6سوختہ لاشوں کے نمونے ڈی این اے کیلیے جامعہ کراچی لیب کو موصول 

Express News

سانحہ گل پلازہ میں لقمہ اجل بننے والے عارف نے آخری فون کال میں گھر والوں کو کیا بتایا؟

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو