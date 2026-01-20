کراچی: چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک سمیت 24 ملزمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے

ملزمان کیخلاف غیر قانونی اسلحہ، اقدام قتل اور ریاستی اداروں کیخلاف نعرے بازی کے الزامات ہیں

کورٹ رپورٹر January 20, 2026
facebook whatsup
کراچی:

جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے غیر قانونی اسلحہ، اقدام قتل اور ریاستی اداروں کیخلاف نعرہ بازی کے مقدمے میں چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک سمیت 24 افراد کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت کے روبرو غیر قانونی اسلحہ، اقدام قتل اور ریاستی اداروں کیخلاف نعرے بازی کے کیس کی سماعت ہوئی۔

شاہ فیصل پولیس نے تحریک انصاف کے رہنماء و چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک سمیت 24 ملزمان کو پیش کیا۔ وکیل صفائی مہہ جبین ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ ملزمان سے برآمد اسلحہ لائسنس یافتہ ہے۔ ملزمان کا مقدمہ ختم کیا جائے۔

تفتیشی افسر نے ملزمان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے ملزمان کو 21 جنوری تک پولیس کی تحویل میں دیدیا۔

دوران سماعت وکیل صفائی نے ملزمان کا مقدمہ ختم کرنے کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے مقدمہ ختم کرنے کی درخواست پر پراسیکیوٹر سمیت دیگر کو نوٹس جاری کردیئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

 Jan 20, 2026 11:31 AM |
2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

 Jan 19, 2026 07:53 PM |
’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

 Jan 19, 2026 07:14 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کے درمیان جھگڑ، تلخ کلامی

Express News

ایم کیو ایم نے سانحہ گل پلازہ کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھادیا، وفاق سے بل مؤخر کرنے کا مطالبہ

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ 6سوختہ لاشوں کے نمونے ڈی این اے کیلیے جامعہ کراچی لیب کو موصول 

Express News

سانحہ گل پلازہ میں لقمہ اجل بننے والے عارف نے آخری فون کال میں گھر والوں کو کیا بتایا؟

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

Express News

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 26 افراد میں سے 13 لاشوں کی شناخت ہوگئی، 1 لاپتہ فہرست میں شامل تھا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو