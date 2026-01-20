شاہد کھوکر پاکستان فٹبال فیڈریشن کے سی ای او مقرر

شاہد کھوکر کو پاکستان فٹبال فیڈریشن کا چیف آپریٹنگ آفیسر مقرر کردیا گیا۔
ذرائع کےمطابق فیفا نارملائزیشن کمیٹی کے سابق ممبر آج اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔
پاکستان فٹبال فیڈریشن نے چیف آپریٹنگ آفیسر کی پوسٹ کے لیے درخواستیں طلب کی تھیں۔ شاہد کھوکھرکے ساتھ تین دیگر امیدوار بھی اس عہدے کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے تھے۔
شاہد کھوکھر فٹبال کا وسیع تجربہ رکھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان فٹبال کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں۔
پی ایف ایف حکام کے نزدیک فیفا اور اے ایف سی میں بھی شاہد کھوکھر کے اچھے تعلقات سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔