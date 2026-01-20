شاہد کھوکر پاکستان فٹبال فیڈریشن کے سی ای او مقرر

شاہد کھوکھر فٹبال کا وسیع تجربہ رکھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان فٹبال کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں

محمد یوسف انجم January 20, 2026
شاہد کھوکر کو پاکستان فٹبال فیڈریشن کا چیف آپریٹنگ آفیسر مقرر کردیا گیا۔

ذرائع کےمطابق فیفا نارملائزیشن کمیٹی کے سابق ممبر آج اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔

پاکستان فٹبال فیڈریشن نے چیف آپریٹنگ آفیسر کی پوسٹ کے لیے درخواستیں طلب کی تھیں۔ شاہد کھوکھرکے ساتھ تین دیگر امیدوار بھی اس عہدے کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے تھے۔

پی ایف ایف حکام کے نزدیک فیفا اور اے ایف سی میں بھی شاہد کھوکھر کے اچھے تعلقات سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔
