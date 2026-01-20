سونا مزید مہنگا ہوگیا،  قیمت ایک بار پھر تاریخ کی بلند ترین سطح پر

عالمی مارکیٹ میں سونا 43 ڈالر فی اونس جب کہ مقامی سطح پر 4300 روپے فی تولہ مہنگا ہوگیا

اسٹاف رپورٹر January 20, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

سونے کی قیمتیں ایک بار پھر عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج منگل کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 43ڈالر کا بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4ہزار 713ڈالر کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔

اسی طرح مقامی صرافہ بازاروں میں 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں بھی 4ہزار 300روپے کے بڑے اضافے سے نئی قیمت 4لاکھ 93ہزار 662روپے کی نئی بلند سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 3ہزار 686روپے بڑھ کر 4لاکھ 23ہزار 235روپے کی سطح پر آگئی۔

ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 87 روپے کے اضافے سے 9ہزار 869 روپے کی نئی بلند سطح پر  پہنچ گئی جب کہ فی 10 گرام چاندی کے نرخ 76روپے کے اضافے سے 8ہزار 461روپے کی سطح پر آ گئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

 Jan 20, 2026 12:54 PM |
مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

 Jan 20, 2026 12:15 PM |
اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ کی گاڑی کو خوفناک حادثہ

 Jan 20, 2026 11:31 AM |

متعلقہ

Express News

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، نرخ تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئے

Express News

سال 2026ء کا شاندار آغاز، پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا چاول کا ایکسپورٹر بن گیا

Express News

برآمدی سرگرمیاں گھٹنے سے 150 ٹیکسٹائل ملز اور 400 کاٹن جننگ فیکٹریاں غیر فعال

Express News

کے الیکٹرک کی ادائیگیاں نہ ہونے سے سرکلر ڈیٹ بڑھا، اویس لغاری

Express News

نئی ریلوے لائنزکے منصوبوں پر مرحلہ وار کام شروع

Express News

رواں سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان 26 جنوری کو ہو گا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو