ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بگ بیش کے کامیاب ترین بولر کی پاکستانی ٹیم میں شمولیت مشکوک

ایشیا کپ کے فائنل میں مایوس کن کارکردگی کے بعد ہیڈ کوچ حارث رؤف کو ٹیم میں شامل نہیں کرنا چاہتے، ذرائع

اسپورٹس ڈیسک January 20, 2026
بگ بیش لیگ کے رواں سیزن کے کامیاب ترین بولر حارث رؤف کی پاکستانی ٹیم میں شمولیت مشکوک ہوگئی۔

میڈیا ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے فاسٹ بولر حارث رؤف کو اسکواڈ سے باہر رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں حارث رؤف کی مایوس کن کارکردگی کے بعد سامنے آیا، جہاں انہوں نے بغیر کوئی وکٹ حاصل کیے 50 رنز دے دیے تھے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ حارث رؤف حال ہی میں بگ بیش لیگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے 10 میچز میں 17.11 کی اوسط سے 18 وکٹیں حاصل کیں۔

Express News

بگ بیش لیگ: حارث رؤف جان لیوا حادثے سے بال بال بچ گئے

اس کے باوجود انہیں پاکستان کی جانب سے آئی سی سی کو بھیجی گئی ابتدائی 15 رکنی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے لیے اسکواڈ کے اعلان کی آخری تاریخ 31 جنوری ہے۔
