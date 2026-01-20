غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے انکار؛ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر کو عہدے سے ہٹانے کی دھمکی

فرانسیسی صدر نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی صدر ٹرمپ کی پیشکش کو ٹھکرادیا تھا

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup
صدر ٹرمپ نے فرانسیسی ہم منصب کو رجیم چینج کی دھمکی دیدی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ فرانس کے صدر ایمانویل میکرون زیادہ عرصے اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ کا یہ بیان اُس وقت سامنے آیا جب انھیں فرانس کو اپنے ’’غزہ بورڈ آف پیس‘‘ میں شامل ہونے پر آمادہ کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔

فرانسیسی صدر ایما نویل میکرون نے صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی پیشکش کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔

جس پر صدر ٹرمپ نے فرانس سے درآمد ہونے والی شراب شیمپین پر 200 فیصد ٹیرف لگانے کی دھمکی بھی دی تھی۔

امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ فرانسیسی صدر کو کوئی پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ (ایمانویل میکرون) بہت جلد اپنے عہدے پر نہیں رہے گا۔

اسی دوران ٹرمپ نے میکرون کا نجی پیغام بھی شیئر کیا، جس میں میکرون نے گرین لینڈ سے متعلق ٹرمپ کے کچھ مؤقفوں پر حیرت کا اظہار کیا اور ایک G7 اجلاس میں مشترکہ تعاون کی تجویز بھی دی۔

صدر ٹرمپ کے ٹریف عائد کرنے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون نے کہا کہ یورپی یونین متحد ہو کر اس طرح کے یکطرفہ اقدامات کا جواب دے گی۔

فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون میعاد پوری ہونے تک اپنے عہدے پر کام جاری رکھنے کا اعلان کرچکے ہیں اور انھوں نےتمام تر سیاسی دباؤ کے باوجود استعفیٰ دینے سے بھی صاف انکار کیا ہے۔

فرانس میں صدر ایمانویل میکرون نے 2017 میں اقتدار سنبھالا تھا اور بعد میں دوبارہ منتخب ہوئے، مگر ان کی حکومت کو پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریکوں اور سیاسی دباؤ کا سامنا بھی رہا ہے، جس نے ان کی مقبولیت اور سیاسی استحکام کو متاثر کیا۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

 Jan 20, 2026 01:22 PM |
جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

 Jan 20, 2026 12:54 PM |
مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

مریم اورنگزیب کا نیا انداز سوشل میڈیا پر چھا گیا، بشریٰ انصاری اور زارا نور عباس کی تعریف

 Jan 20, 2026 12:15 PM |

متعلقہ

Express News

روس میں ’برفانی قیامت‘: کامچاٹکا میں ریکارڈ برفباری، شہر دب گئے، ویڈیوز وائرل

Express News

کابل میں بم دھماکا، سات افراد ہلاک، چینی باشندوں سمیت متعدد زخمی

Express News

ایران میں انٹرنیٹ بندش ختم ہونے والی ہے؟ حکومت کا اعلان سامنے آگیا

Express News

’خود کو اب صرف امن کا پابند نہیں سمجھتا‘، نوبیل نہ ملنے پر ٹرمپ کا لہجہ بدل گیا، یورپ کو دوبارہ دھمکی

Express News

سعودی شہزادے کا انتقال، ریاض میں نماز جنازہ ادا کی گئی

Express News

ٹرمپ چند دنوں میں خامنہ ای کو نشانہ بنا سکتے ہیں، سابق امریکی سفیر کا تہلکہ خیز دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو