آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

کراچی کے محتنی لوگوں کیساتھ آپ یہ کیا سلوک کررہے ہیں؛ مشی خان سندھ حکومت پر برہم

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup
کراچی میں بجٹ آخر لگتا کہاں ہے؟ مشی خان گل پلازہ حادثے پر رو پڑیں

معروف اداکارہ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور زار و قطار رو پڑیں۔

مشی خان نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جاری کیے گئے ویڈیو پیغام میں سندھ حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے کراچی کا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔

اداکارہ مشی خان نے مزید کہا کہ کراچی کچرے سے بھرا ہوا ہے، سڑکیں کھودی ہوئی ہیں، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔

انھوں نے سوال کیا کہ کراچی کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ آپ لوگوں نے شہر کا کیا حال کردیا ہے۔ وہاں کے محنتی لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے۔

مشی خان نے کہا کہ نظر تو نہیں آتا کہ کراچی میں بجٹ کہاں لگتا ہے، آپ لوگ بس بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف نہیں کہ کراچی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔

اداکارہ نے کہا کہ شہری ٹیکس دینے کے باوجود سہولیات سے محروم ہیں، بجٹ کا پیسا شہر میں لگنے کے بجائے گھروں میں جمع کیا جا رہا ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ کراچی اب ویسا لگتا نہیں جیسا آج سے 20 سال ، 30 سال پہلے تھا۔ میئر، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر اور وزرا آخر لوگوں کا سامنا کیسے کرلیتے ہیں۔


 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

Jan 20, 2026 09:14 PM |
فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

 Jan 20, 2026 01:22 PM |
جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

جنید صفدر کی اہلیہ کے بچپن کی ویڈیو وائرل

 Jan 20, 2026 12:54 PM |

متعلقہ

Express News

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

Express News

’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

Express News

میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

Express News

ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ کی بیٹی نے کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا

Express News

ماہرہ برقع پہنے گی تو ڈانس کیسے کرے گی؟ جواد احمد متنازع بیان پر تنقید کی زد میں آگئے

Express News

’دی لائن کنگ‘ اور ’الہٰ دین‘ کے مداحوں کیلیے افسوسناک خبر سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو