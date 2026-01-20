رہبرمعظم پر حملہ ہوا تو علما دنیا بھر میں جہاد کا فتویٰ جاری کردیں گے؛ ایران

سپریم لیڈر خامنہ ای پر حملہ پوری مسلم دنیا کیخلاف اعلان جنگ تصور ہوگا؛ ایرانی قومی سلامتی کمیشن

ویب ڈیسک January 20, 2026
facebook whatsup
خامنہ ای پر حملہ ہوا تو دنیا بھر میں اسلام سپاہیوں کیلیے جہاد کا فتویٰ جاری ہوگا؛ ایران

ایران نے اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی پر انتہائی سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔

ایرانی میڈیا کے مطابق یہ سخت ردعمل قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی سے متعلق پارلیمانی کمیشن نے اپنے ایک بیان میں دیا ہے۔

جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آیت اللہ خامنہ ای کو نشانہ بنایا گیا تو نہ صرف ایران بلکہ پوری امتِ مسلمہ اس کے خلاف متحد ہو جائے گی۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم لیڈر پر حملے کی صورت میں علما جہاد کا فتویٰ جاری کریں گے جس کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں موجود اسلام کے سپاہیوں کا بھرپور ردعمل سامنے آئے گا۔

ایرانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن نے بیان میں کہا کہ دنیا بھر میں موجود اسلام کے سپاہیوں کے ردعمل کی ذمہ داری آیت اللہ خامنہ ای پر حملہ کرنے والوں پر عائد ہوگی۔

دوسری جانب ایرانی صدر نے بھی اس معاملے پر سخت مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای پر کوئی بھی حملہ مکمل اور ہمہ گیر جنگ کا سبب بن جائے گا۔

انھوں نے مزید کہا کہ ایسے کسی بھی اقدام کے نتائج صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اس سے عالمی سطح پر عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔

یاد رہے کہ چند روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں نئی قیادت کی ضرورت پر بات کی تھی۔

صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے پس منظر میں سامنے آیا اور جس مقصد آیت اللہ خامنہ ای کی تبدیلی سے تھا۔

اس سے قبل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ایران میں بدامنی، ہلاکتوں اور احتجاجی واقعات کا ذمہ دار براہِ راست ڈونلڈ ٹرمپ کو قرار دیا تھا۔

آیت اللہ خامنہ ای کے اس بیان کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے حکمران اقتدار برقرار رکھنے کے لیے بے مثال جبر اور تشدد پر انحصار کر رہے ہیں۔

امریکی صدر نے مظاہرین کو اکساتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، آپ کی مدد راستے میں ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور کامیڈین ذاکر خان کا اچانک طویل رخصت کا اعلان، ویڈیو کلپ وائرل

مشہور کامیڈین ذاکر خان کا اچانک طویل رخصت کا اعلان، ویڈیو کلپ وائرل

 Jan 20, 2026 11:48 PM |
آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

آپ نے کراچی کو تباہ و برباد کرکے رکھدیا؛ مشی خان سانحہ گل پلازہ پر رو پڑیں

Jan 20, 2026 09:14 PM |
فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

فیصل رحمان کے نئے اسٹائل نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی

 Jan 20, 2026 01:22 PM |

متعلقہ

Express News

ٹرمپ نے چین کو بھی ’بورڈ آف پیس‘ میں شمولیت کی دعوت دیدی

Express News

برطانیہ؛ کم عمر جوڑے کا نکاح پڑھانے والے امام مسجد کو قید کی سزا

Express News

متحدہ عرب امارات ٹرمپ کے ’غزہ بورڈ آف پیس‘ میں شامل ہونے والا پہلا مسلم ملک بن گیا

Express News

غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے انکار؛ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر کو عہدے سے ہٹانے کی دھمکی

Express News

ایلون مسک ’ریان ایئر‘ خریدنے کیلیے تیار؛ سوشل میڈیا صارفین سے رائے مانگ لی

Express News

میلے میں جھولا ٹوٹنے سے 14 بچے زخمی، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو