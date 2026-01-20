ترک صدر کا باسکٹ بال کے ورلڈ کلاس کھلاڑی سے مقابلہ؛ تصاویر وائرل

باسکٹ بال ترک صدر کا پسندیدہ کھیل ہے اور وہ نوجوانی میں ایک اچھے کھلاڑی بھی رہے ہیں

ویب ڈیسک January 21, 2026
ترک صدر کا ورلڈ کلاس کھلاڑی سے واسکٹ بال میچ

ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول میں سیاست کی گرما گرمی کے بجائے کھیل کی سرگرمی میں حصہ لیکر سب کو حیران کر دیا۔

ترک میڈیا کے مطابق صدر اردوان نے عالمی شہرت یافتہ سابق این بی اے اسٹار شکیل او نیل کے ساتھ باسکٹ بال کھیلتے نظر آئے۔

یہ دلچسپ اور غیر رسمی لمحہ باسکٹ بال ڈیولپمنٹ سینٹر میں دیکھنے کو ملا، جہاں کھیل، مسکراہٹیں اور دوستانہ ماحول ایک ساتھ جمع ہو گئے۔

صدر اردوان نے اس موقع کی تصاویر ترک سوشل میڈیا پلیٹ فارم این سوسیل (NSosyal) پر باسکٹ بال اور ترک پرچم کے ایموجیز کے ساتھ بھی شیئر کیں۔

ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صدر اردوان اور شکیل او نیل باسکٹ بال میچ سے قبل ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے اور ایک دوسرے کو دستخط شدہ بالز کا تحفہ بھی دیتے ہیں۔

اس تفریحی میچ کے بعد ترک صدر اردوان اور شکیل او نیل نے وہاں موجود کھلاڑیوں اور طلبا کے ساتھ گروپ فوٹوز بھی بنوائیں۔

اس موقع پر صدر اردوان کے ہمراہ ترکی کے سینئر سرکاری حکام بھی موجود تھے جب کہ تقریب کا مقصد نوجوانوں میں کھیلوں، خاص طور پر باسکٹ بال کے فروغ کو اجاگر کرنا تھا۔

 
