ڈرون کا خوف بے اثر ہوگیا چین نے مائیکروویو شعاعوں والا جدید ہتھیار ایجاد کر لیا۔
چین کی سرکاری اسلحہ ساز کمپنی، نورینکو(Norinco) کے ماہرین عسکریات نے انتہائی طاقتور مائیکروویو شعاعیں چھوڑ کر بیک وقت کئی ڈرون تباہ کرنیوالا ہتھیار ہیریکین (Hurricane 3000)ایجاد کر لیا۔
یہ ٹرک پر نصب ہوتا اور 3 کلومیٹر دور اڑتے ڈرون جھنڈ میں شامل سبھی ڈرون تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اس سے نکلی زبردست غیر مرئی شعاعیں ڈرون کے تمام برقی آلات جام کر کے اسے ناکارہ کرتی ہیں۔
مغربی ماہرین اس ہتھیار کو ڈرون حملوں کا بہترین توڑ قرار دے رہے اور یہ جدید فنون حرب میں ایک اہم سنگ میل بن چکا ہے۔