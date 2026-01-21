ڈرون کا توڑ، چین نے مائیکروویو شعاعوں والا جدید ہتھیار ایجاد کرلیا

یہ ٹرک پر نصب ہوتا اور 3 کلومیٹر دور اڑتے ڈرون جھنڈ میں شامل سبھی ڈرون تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے

سید عاصم محمود January 21, 2026
ڈرون کا خوف بے اثر ہوگیا چین نے مائیکروویو شعاعوں والا جدید ہتھیار ایجاد کر لیا۔

چین کی سرکاری اسلحہ ساز کمپنی، نورینکو(Norinco) کے ماہرین عسکریات نے انتہائی طاقتور مائیکروویو شعاعیں چھوڑ کر بیک وقت کئی ڈرون تباہ کرنیوالا ہتھیار  ہیریکین  (Hurricane 3000)ایجاد کر لیا۔

Express News

بھارت کا پرالے میزائل کا تجربہ، پاکستان کا کون سا جدید ہتھیار منہ توڑ جواب دے گا؟

یہ ٹرک پر نصب ہوتا اور 3 کلومیٹر دور اڑتے ڈرون جھنڈ میں شامل سبھی ڈرون تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اس سے نکلی زبردست غیر مرئی شعاعیں ڈرون کے تمام برقی آلات جام کر کے اسے ناکارہ کرتی ہیں۔

 مغربی ماہرین اس ہتھیار کو ڈرون حملوں کا بہترین توڑ قرار دے رہے اور یہ جدید فنون حرب میں ایک اہم سنگ میل بن چکا ہے۔
