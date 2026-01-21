چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا شاندار آغاز

شرکاء نے ملک میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کے لیے مثبت اور سازگار مواقع فراہم کرنے پر پاک فوج کے کردار کو سراہا

اسپورٹس ڈیسک January 21, 2026
چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا مظفرآباد میں شاندار آغاز ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق مظفرآباد میں تیسری چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا پروقار انداز میں آغاز کیا گیا۔

چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 20 جنوری سے 28 جنوری 2026 تک جاری رہے گی۔

ایونٹ کے پہلے روز مختلف ٹیموں کے میچز میں ملک کے باصلاحیت نوجوانوں نے اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔

افتتاحی تقریب میں سیکٹر کمانڈر آئی ایس پی آر اور آزاد کشمیر کے مشیر احمد صغیر چغتائی نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔

کھلاڑیوں نے چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کے مظفرآباد میں انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔

شرکاء نے ملک میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کے لیے مثبت اور سازگار مواقع فراہم کرنے پر پاک فوج کے کردار کو سراہا۔

پاک فوج نوجوانوں کے لیے بہترین مواقع کی فراہمی اور مثبت سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے۔

 
