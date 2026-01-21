عمران خان نے کونسی کتابیں پڑھنے کےلیے طلب کیں؟ نام سامنے آگئے

دوران سماعت عمران خان کیلئے 3 نئی کتابیں بھی عدالت میں جمع کرا دی گئیں

ویب ڈیسک January 21, 2026
facebook whatsup

راولپنڈی کی عدالت میں علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت ہوئی، ایک گواہ پر جرح مکمل ہونے کے بعد دوسرے پر جرح شروع کی گئی، علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک  نے جرح کی۔

دوران سماعت عمران خان کیلئے 3 نئی کتابیں بھی عدالت جمع کرا دی گئیں، انڈیا برصغیر کی 5 ہزار سالہ ہسٹری کتاب جمع کرائی گئی، The Sun Must set کتاب بھی عدالت جمع کر دی گئی۔

تیسری کتاب Shattered Lands sam dalrymple بھی جمع کرا دی گئی، تینوں ہسٹری کتب بانی چیئرمین نے منگوائی تھیں۔

جج کے سخت حکم پر جیل انتظامیہ نے وکالت نامے عمران خان کے دستخط کے ساتھ وکلا کو فراہم کر دیے۔

دوران سماعت مقدمہ کے تمام ملزمان بھی کمرہ عدالت موجود رہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیراعظم کیساتھ ورلڈ اکنامک فورم میں انٹری، تصاویر وائرل

کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیراعظم کیساتھ ورلڈ اکنامک فورم میں انٹری، تصاویر وائرل

Jan 21, 2026 02:09 PM |
عظمیٰ بخاری کا مریم نواز کے حُسن پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب

عظمیٰ بخاری کا مریم نواز کے حُسن پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب

 Jan 21, 2026 12:34 PM |
’بےہودہ بہنیں‘، صبور علی کو سجل علی کی سالگرہ کی تصاویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

’بےہودہ بہنیں‘، صبور علی کو سجل علی کی سالگرہ کی تصاویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Jan 21, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں مسلح افراد نے نجی بینک میں داخل ہوکر عملے کو یرغمال بنایا اور گارڈ کو قتل کردیا

Express News

وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کیلئے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، ٹرمپ سے ملاقات متوقع

Express News

خیبرپختونخوا میں ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت اساتذہ کے بڑے پیمانے پر تبادلے

Express News

لاہور کو دو اضلاع میں تقسیم کرنے کی منظوری

Express News

سانحہ گل پلازہ کے بعد تجارتی و رہائشی عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کروانے کیلیے 3 دن کا الٹی میٹم

Express News

سانحہ گل پلازہ کے متاثرہ تاجروں کو صدر پارکنگ پلازہ میں جگہ دی جائے، گورنر سندھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو