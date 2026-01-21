وزیراعظم کی منظور شدہ پی اے وی ای اسکیم پرعمل درآمد کا آغاز

حکومت نے ایکسیلیریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم کے تحت سبسڈی اسکیم نافذ کردی ہے

اسٹاف رپورٹر January 21, 2026
facebook whatsup

وزیراعظم کی منظور شدہ پی اے وی ای اسکیم پرعمل درآمد کا آغاز ہوگیا ہے، الیکٹرک وہیکلز کی سبسڈی شروع ہوگئی ہے، حکومت نے ایکسیلیریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم کے تحت سبسڈی اسکیم نافذ کردی ہے۔

اس ضمن میں ای ڈی بی، اسٹیٹ بینک، نادرا، آئی ٹی بورڈ اور وزارت صنعت و پیداوار نےسبسڈی فراہمی پر مشترکہ سسٹم تشکیل دیدیا ہے۔

انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے مطابق فنائنس اسکیم کے ذریعے درخواست گزاروں کو سبسڈی رقوم منتقل ہونا شروع ہوگئی، ای ڈی بی کے مطابق حکومت پانچ سال کے دوران 100ارب روپے سے زائد مالیت کی سبسڈی فراہم کرے گی۔

منصوبے کے تحت سال 2030 تک مجموعی طور پر 100ارب 36 کروڑ روپے مالیت کی سبسڈی فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار کے ماتحت ادارے انجنیرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کی جانب سے 41ہزار ای وی وہیکلز کو سبسڈی فراہم کی جارہی ہے۔

حکام کے مطابق ای ڈی بی دوسرے مرحلے میں 78ہزار 170 الیکٹرک وہیکلز کو 8ارب 95 کروڑ روپے مالیت کی سبسڈی فراہم کرے گی۔ حکومتی سبسڈی کی مد میں 80 ہزار روپے کی رقم اسٹیٹ بینک براہ راست درخواست گزار کے اکاؤنٹ میں منتقل کرے گی۔

ای ڈی بی کے مطابق وفاقی و صوبائی رجسٹریشن اتھارٹی سے منسلک ای وی وہیکلز کو ہی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

 Jan 21, 2026 04:47 PM |
ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار سے نواز دیا گیا

ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار سے نواز دیا گیا

 Jan 21, 2026 04:34 PM |
ڈیوڈ بیکہم کے بیٹے نے ایسا کیا کیا؟ جسے والدین کا بدترین خواب کہا جارہا ہے

ڈیوڈ بیکہم کے بیٹے نے ایسا کیا کیا؟ جسے والدین کا بدترین خواب کہا جارہا ہے

 Jan 21, 2026 03:30 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں مسلح افراد نے نجی بینک میں داخل ہوکر عملے کو یرغمال بنایا اور گارڈ کو قتل کردیا

Express News

وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کیلئے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، ٹرمپ سے ملاقات متوقع

Express News

خیبرپختونخوا میں ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت اساتذہ کے بڑے پیمانے پر تبادلے

Express News

لاہور کو دو اضلاع میں تقسیم کرنے کی منظوری

Express News

سانحہ گل پلازہ کے بعد تجارتی و رہائشی عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کروانے کیلیے 3 دن کا الٹی میٹم

Express News

سانحہ گل پلازہ کے متاثرہ تاجروں کو صدر پارکنگ پلازہ میں جگہ دی جائے، گورنر سندھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو