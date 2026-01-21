8فروری کو پورا ملک بند ہوگا، علیمہ خان

پورا ملک احتجاج کریگا، جن کا ووٹ چوری ہوا وہ احتجاج کریں گے

قیصر شیرازی January 21, 2026
تحریک انصاف کے بانی چئیرمین عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو  پورا ملک بند ہوگا پورا ملک احتجاج کریگا، جن کا ووٹ چوری ہوا وہ احتجاج کریں گے،عوام اپنا چوری شدہ ووٹ واپس مانگ رہے ہیں،عمران خان کا نام لو ان کی حالت بری ہوجاتی ہے۔

عدالت پیشی بعد میڈیا سے گفتگو کرتے علیمہ خان کا کہنا تھا  کل رات اڈیالہ باہر چھوٹے بچے نے عمران خان نام لیا اسے پکڑا گیا،ولیس اہلکار بار بار ہمیں کہتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔

پولیس والے خاتون اپنی پولیس آفیسر سے ڈرتے ہیں عمران خان 25 کروڑ عوام کی نمائیندگی کر رہا ہے اڈیالہ سے اسلام آباد جانب مارچ کیا تو پولیس ڈر گئی تشدد کرنے لگی،عوام کو انصاف اور حق ملے گا تو امن ہو جائیگا،جنہوں نے 8 فروری ہمیں ووٹ دیا 8 فروری وہ چوری شدہ ووٹ واپس مانگے گے،گزشتہ روز اڈیالہ روڈ پر ہماری ریلی کو روکا گیا۔

چار سو پولیس اہلکار کھڑے تھے،میرے کہنے پر نجم نامی بچے نے بانی کی رہائی کا نعرہ لگایا،پولیس کی جانب سے بدترین تشدد لاٹھی چارج کیا گیا۔کارکنوں کو مارا گیا گرفتاریاں کی گئیں۔

بانی پی ٹی آئی کا نام لینے پر انکی حالتیں بری ہو جاتی ہیں،بانی کا نام لینے پر لاٹھی چارج تشدد اور گرفتاریاں کی گئیں۔ ہم نے تو صرف اسلام اباد جانے کا اعلان کیا تھا۔گزشتہ روز اڈیالہ روڈ پر خواتین کے ساتھ کھینچا تانی کی گئی۔ ایک ایس ایچ او جنون میں کارکنوں کو مار رہا تھاکچھ بھی کر لیں ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔
