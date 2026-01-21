اٹلی میں طوفان نے تباہی مچادی؛ سمندری لہریں گھروں میں داخل؛ ویڈیو وائرل

74 میل فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے 9 میٹر تک اونچی موجیں پیدا ہوئیں

ویب ڈیسک January 21, 2026
اٹلی میں سمندری طوفان نے تباہی مچادی

اٹلی کے عالمی شہرت یافتہ سیاحتی جزیروں لیپاری اور سِسِلّی میں کے ساحلی علاقوں میں سمندری طوفان ہیری نے تباہی مچا دی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 74 میل فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے 9 میٹر تک اونچی موجیں پیدا ہوئیں۔

سمندری طوفان سے اُٹھنے والی یہ طاقتور لہریں اپنے حدود کو عبور کرتی ہوئی جزیرے میں بنے ہوٹلز اور گھروں میں داخل ہوگئیں۔

گھروں میں داخل ہونے سمندری پانی نے گھر کی قیمتی اشیا کو تباہ و برباد کرکے رکھ دیا۔

سمندری پانی سے جزیرے میں سڑکیں زیر آب آگئیں۔ بچلی کے فینسی کھمبوں کو نقصان پہنچا اور ٹریفک معطل ہوکر رہ گیا۔

ساحلی علاقوں سے تقریباً 190 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جن میں ایک نگہداشت مرکز کے 32 رہائشی بھی شامل تھے۔

مختلف ساحلی قصبوں میں اسکول تاحکم ثانی بند اور ہنگامی آپریشن سینٹرز فعال کردیے گئے۔ جن میں متاثرہ افراد کو امداد فراہم کی جارہی ہیں۔

ادھر گھروں میں سمندری پانی داخل ہونے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں جس سے طوفان کی ہولناکی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

 

 
