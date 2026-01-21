نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

ایم کیو ایم اور پیپلزپارٹی کے اراکین کی مجوزہ قانون کے تحت ضابطہ فوجداری کی دفعہ 174بی اور سی میں ترمیم کی تجویز

وقاص احمد January 21, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، جس کیلیے قانون پیش کردیا گیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے والے سخت سزا کے لیے ہو جائیں تیار کیونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اراکین مشترکہ قانون لے آئے۔

ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار الحسن اور پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ نے اہم قانون پیش کیا جس میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 174بی اور سی میں ترمیم تجویز کی گئی ہے۔

بل کے متن میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی الکوحل، منشیات یا نشہ آور دوا کے زیر اثر گاڑی چلاتے ہوئے کسی کی موت کا سبب بنتا ہے تو وہ " قتل خطہ بوجہ نشہ آور ڈرائیونگ " کا مجرم ہوگا۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، شاہراہ فیصل ائیرپورٹ سگنل کے قریب ٹریفک حادثہ خاتون جاں بحق

Express News

گڈاپ سٹی میں ٹریفک حادثہ، بچی سمیت 2 افراد جاں بحق

Express News

کراچی: ملیرکٹ کے قریب ٹریفک حادثہ، 2 بھائی جاں بحق

بل میں لکھا گیا ہے کہ نشے میں ڈرائیونگ کے باعث کسی کی موت واقعے ہو تو اس جرم کے مرتکب کو دس سال تک قید اور پانچ لاکھ تک جرمانے کی سزا ملے گی۔

بل میں تجویز کی گئی ہے کہ ہر اس حادثے جس میں موت یا شدید جسمانی چوٹ واقع ہو تو تھانے کا انچارج یا تفتیشی افسر جو سب انسپکٹر کے عہدے سے کم نہ ہو بغیر کسی تاخیر کے ملوث ڈرائیور میں نشے میں ہونے کا پتا لگانے کے لیے سانس، خون، تھوک ٹسیٹ کرانے کا پابند ہوگا۔

مشترکہ بل میں کہا گیا ہے کہ  ڈرائیور نشے میں ہونے کا ٹیسٹ میں تصدیق کی صورت میں انچارج پولیس افسر ایف آئی آر تعزیرات پاکستان کی دفعہ دفعہ 322 یا 302 کے تحت درج کرے گا۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

 Jan 21, 2026 11:17 PM |
عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

 Jan 21, 2026 10:59 PM |
شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

 Jan 21, 2026 06:36 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو