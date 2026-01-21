توانائی کے ذرائع کی منتقلی، یورپی یونین نے اہم سنگِ میل عبور کرلیا

جاری ہونے والی تازہ ترین رپورٹ میں یورپی یونین کے پاور سیکٹر میں ہونے والی تبدیلیوں پر پہلا مفصل جائزہ پیش کیا گیا ہے

Mehdi Qazi January 22, 2026
facebook whatsup

یورپی یونین نے 2025 میں حصولِ توانائی کے ذرائع کی منتقلی میں اہم سنگِ میل عبور کرلیا۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق تاریخ میں پہلی بار یورپی یونین نے ہوا اور شمسی سے فاسل فیول کے مقابلے میں زیادہ بجلی پیدا کی۔

انرجی تھنک ٹینک Ember کے دسویں سالانہ یورپین الیکٹرسٹی ریویو میں 2025 میں یورپی یونین کے پاور سیکٹر میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر پہلا مفصل جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سنگِ میل کے پیچھے سولر توانائی میں حیران کن اضافہ ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ غیر معمولی موسمی حالات کے باوجود قابلِ تجدید ذرائع نے گزشتہ برس یورپی یونین کو توانائی کا تقریباً نصف حصہ فراہم کیا۔

اگرچہ گزشتہ برس ہائڈرو توانائی میں کمی کے باعث توانائی کے لیے گیس کے استعمال میں اضافہ ہوا، البتہ اس کے استعمال میں طویل مدتی کمی برقرار ہے۔

رپورٹ کے مطابق ہوا سے بنائی جانے والی بجلی یورپی یونین میں دوسرا بڑا توانائی کا ذریعہ (اور گیس سے اوپر) رہا۔ جبکہ کوئلے کے استعمال میں تاریخی کمی واقع ہوئی۔

یہ نتائج ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکا نے موسم اور قابلِ تجدید توانائی کے معاملات سے مزید پیچھے ہٹنے کا اشارہ دیتے ہوئے اقوامِ متحدہ کے معاہدہ برائے موسمیات سے دستبردار اختیار کی اور وینزویلا کی تیل کی صنعت میں دخل اندازی کی ہے۔

رپورٹ کی مصنفہ ڈاکٹر بِٹریس پیٹرووچ کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر فاسل فیول پر انحصار میں کمی واقع ہونے سے صاف توانائی پر منتقلی کے نتائج واضح ہوئے ہیں۔ یہ سنگِ میل بتاتا ہے کہ یورپی یونین کتنی تیزی سے ہوا اور شمسی توانائی سے بجلی کی پیدوار کے نظام کی جانب بڑھ رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

 Jan 21, 2026 11:17 PM |
عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

 Jan 21, 2026 10:59 PM |
شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

 Jan 21, 2026 06:36 PM |

متعلقہ

Express News

10 کروڑ برس سے سویا ہوا بلیک ہول آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا

Express News

ڈرون کا توڑ، چین نے مائیکروویو شعاعوں والا جدید ہتھیار ایجاد کرلیا

Express News

برقی کچرے سے نمٹنے کیلئے ’چاکلیٹ‘ سے بنا سرکٹ بورڈ تیار

Express News

2026 میں اوپن اے آئی کا مصنوعی ذہانت کو حقیقی طور پر کارآمد بنانے کا عزم

Express News

سورج سے خارج ہوئی شدید لپٹوں سے امریکا و یورپ جگمگا اٹھے

Express News

سام سنگ کے اسمارٹ فون نے ریلیز سے قبل ہی دھوم مچادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو