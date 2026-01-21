سانحہ گل پلازہ سے متعلق مارکیٹ کے دکانداروں کے چونکا دینے والے انکشافات

انہوں نے بتایا کہ ہفتہ کی رات مارکیٹ کے چند دروازے کھلے تھے باقی بند تھے

اسٹاف رپورٹر January 22, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سانحہ گل پلازہ سے متعلق مارکیٹ کے دکانداروں نے چند چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں، تاہم سانحہ گل پلازہ کے بارے میں تحقیقات سے واضح ہوگا۔

گل پلازہ کے دکانداروں نے میڈیا کو بتایا کہ جب آگ لگی چند منٹوں میں دیکھتے دیکھتے ہی اس نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لیا، لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کررہے تھے لیکن آگ اتنی خوفناک تھی کہ اس نے انسانی زندگیوں کو نگل لیا اور تاجروں کو کنگال کردیا۔

گل پلازہ کے دکانداروں فاروق لاکھڑا اور عبدالزاق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہفتہ کو گل پلازہ معمول کے مطابق کھلا تھا۔شادی کے سیزن کے باعث رش تھا اور مارکیٹ رات دس بجے بند ہوجاتی ہے ، انہوں نے بتایا کہ ہفتہ کی رات مارکیٹ کے چند دروازے کھلے تھے باقی بند تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ گل پلازہ کی دوبارہ تعمیر سے متعلق اہم خبر سامنے آگئی

Express News

گل پلازہ میں آتشزدگی کے دوران آگ میں پھنسے لوگوں کی ایک اور ویڈیو سامنے آگئی

جب آگ لگی تو مارکیٹ سے دکاندار اور گاہگ باہر نکالنے لگے لیکن آگ نے پوری مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ خوف زدہ ہوگئے بہت سے لوگ نکل گئے اور کئی پھنس گئے۔پھر ایک سانحہ ہوگیا اور مارکیٹ تباہ ہوگئی۔ لوگ جل گئے اور یہ ایک بڑا سانحہ بن گیا۔انہوں نے بتایا کہ  آگ گروانڈ سے شروع ہوئی اور 20 منٹ میں اس نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا، دکاندار عرش سے فرش پر آگئے۔

انہوں نے کہا کہ حکومت کے اقدام سے مطمئن ہیں۔ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ لاپتہ افراد کو تلاش کیا جائے، تاجروں کی مدد کی جائے۔انہوں نے کہا کہ گل پلازہ منجمینٹ کمیٹی کے صدر تنویر پاستا کے متعلق سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیاجارہا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی 1500 روپے ماہانہ مینٹینس چارجز لیتی تھی، کمیٹی پر 5500 روپے ماہانہ مینٹینس چارجز لینے کے الزامات غلط ہیں۔انہوں نے بتایا کہ گل پلازہ میں 1200 دکانیں ہیں۔اس سانحہ کے بعد 6 ہزار سے زائد افراد بے روزگار ہوئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

 Jan 21, 2026 11:17 PM |
عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

 Jan 21, 2026 10:59 PM |
شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

 Jan 21, 2026 06:36 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو