کراچی؛ ملیر سٹی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ملزم ہلاک، اسلحہ نقدی اور موبائل فون برآمد

پولیس کے مطابق ہلاک ملزم کی شناخت محمد جعفر عرف بوبی کے نام سے ہوئی

اسٹاف رپورٹر January 22, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

ملیر سٹی میں مبینہ پولیس مقابلہ میں ایک ملزم ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

ترجمان ملیر پولیس کے مطابق ملیر سٹی کی حدود میں بکرا پیڑی روڈ تھدو نالو کے قریب  پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔گشت پر مامور پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی مسلح ملزمان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، پولیس کی جوابی فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک ہو گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہوگئے۔

پولیس کے مطابق ہلاک ملزم کی شناخت محمد جعفر عرف بوبی کے نام سے ہوئی۔پولیس نے جائے وقوعہ سے ایک پستول، ایمونیشن، موبائل فون اور نقد رقم برآمد کر لی۔ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان علاقے میں شہریوں سے لوٹ مار کی نیت سے گشت کر رہے تھے۔

ملیر سٹی پولیس کی جانب سے ہلاک ملزم کا کرمنل ریکارڈ مختلف تھانوں سے چیک کیا جا رہا ہے۔فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ملزم کی لاش قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔

ملزم سے برآمد ہونے والا اسلحہ فرانزک تجزیے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے  واقعہ سے متعلق ضابطے کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہےجبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

 Jan 21, 2026 11:17 PM |
عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

 Jan 21, 2026 10:59 PM |
شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

 Jan 21, 2026 06:36 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو