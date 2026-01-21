کراچی:
ملیر سٹی میں مبینہ پولیس مقابلہ میں ایک ملزم ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔
ترجمان ملیر پولیس کے مطابق ملیر سٹی کی حدود میں بکرا پیڑی روڈ تھدو نالو کے قریب پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔گشت پر مامور پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی مسلح ملزمان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، پولیس کی جوابی فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک ہو گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہوگئے۔
پولیس کے مطابق ہلاک ملزم کی شناخت محمد جعفر عرف بوبی کے نام سے ہوئی۔پولیس نے جائے وقوعہ سے ایک پستول، ایمونیشن، موبائل فون اور نقد رقم برآمد کر لی۔ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان علاقے میں شہریوں سے لوٹ مار کی نیت سے گشت کر رہے تھے۔
ملیر سٹی پولیس کی جانب سے ہلاک ملزم کا کرمنل ریکارڈ مختلف تھانوں سے چیک کیا جا رہا ہے۔فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ملزم کی لاش قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔
ملزم سے برآمد ہونے والا اسلحہ فرانزک تجزیے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے واقعہ سے متعلق ضابطے کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہےجبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔