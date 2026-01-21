ورلڈبینک نے پاکستان کوشدید خطرات سے دوچار معیشت قرار دیدیا

پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ معیشتوں میں شامل ہے

عثمان حنیف January 21, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

ورلڈ بینک نے خبردارکیاہے کہ بڑھتے ہوئے علاقائی تنازعات، موسمیاتی آفات اور عالمی مالی حالات میں سختی،مشرقِ وسطیٰ،شمالی افریقہ، افغانستان اور پاکستان کیلیے معاشی بحالی کیلیے سنگین خطرات پیداکر رہے ہیں، جبکہ پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ معیشتوں میں شامل ہے۔

ورلڈ بینک کی گلوبل اکنامک پروسپیکٹس جنوری 2026 رپورٹ کے مطابق اگرچہ 2025 میں ابھرتی ہوئی معیشتوں کی شرحِ نمو توقعات سے بہتررہی، تاہم مستقبل کامنظرنامہ غیر یقینی صورتحال سے گھراہواہے۔

 رپورٹ میں خبردارکیاگیاہے کہ مسلح تنازعات کی دوبارہ شدت، جغرافیائی سیاسی کشیدگی،شدیدموسمی واقعات، تیل اور اجناس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور عالمی مالی سختی خطے کی کمزورمعیشتوں کو بری طرح متاثرکرسکتی ہے۔

 پاکستان کے بارے میں رپورٹ میں کہاگیاکہ ملک موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث شدیدخطرات سے دوچارہے، حالیہ برسوں میں آنیوالے سیلاب، ہیٹ ویوز اور دیگر موسمی جھٹکوں نے زراعت،بنیادی ڈھانچے اورمالیات کونمایاں نقصان پہنچایاہے۔

ورلڈبینک کے مطابق موسمیاتی آفات کی شدت اور تعدادمیں اضافہ ہورہاہے،جس کے نتیجے میں افراطِ زر،معاشی سست روی اور مالی دباؤ بڑھنے کاخدشہ ہے،اگرچہ پاکستان کو باضابطہ طور پر تنازعات سے متاثرہ ملک قرار نہیں دیاگیا،تاہم افغانستان کی صورتحال کے باعث سرحد پار عدم استحکام، مہاجرین کے دباؤ، تجارتی رکاوٹوں اور سیکیورٹی اخراجات کے خطرات بدستور موجودہیں،جومالی حالات پر مزیددباؤڈال سکتے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان کی ترسیلات زر میں تاریخی بلندی، ملکی معیشت اور عالمی اعتماد میں خوش آئند پیش رفت

ورلڈ بینک نے خبردارکیاہے کہ خطے میں بڑھتی جغرافیائی سیاسی کشیدگی تجارتی راستوں، سرمایہ کاروں کے اعتماداور اجناس کی منڈیوں کومتاثرکرسکتی ہے، جس سے پاکستان کیلیے غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنامزیدمشکل ہوسکتاہے۔

ورلڈبینک کے مطابق سیلاب جیسے شدیدموسمی واقعات فصلوں کی تباہی، توانائی اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو نقصان اور حکومتوں کو ہنگامی امداد پر وسائل خرچ کرنے پر مجبورکردیتے ہیں، حالیہ برسوں کے تباہ کن سیلابوں کے اثرات اب بھی دیہی معیشت، خوراک کی قیمتوں اور عوامی قرضوں میں نظر آرہے ہیں۔

 رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مالی سال 2026-27 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے کاامکان ہے،جس کی وجہ درآمدات میں اضافہ،معاشی سرگرمیوں میں بہتری اور سیلاب کے بعدترسیلاتِ زر میں معمول پر آنے کارجحان ہے۔ 

رپورٹ میں پاکستان کیلیے محصولات میں اضافہ، اخراجات کی بہتر نگرانی، ادارہ جاتی اصلاحات اور موسمیاتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے کو ناگزیر قراردیاگیااور عالمی برادری سے اپیل کی گئی کہ موسمیاتی تبدیلی اور عدم استحکام سے متاثرہ ممالک کیلیے مالی اور تکنیکی معاونت مضبوط بنائی جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

 Jan 21, 2026 11:17 PM |
عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

 Jan 21, 2026 10:59 PM |
شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

 Jan 21, 2026 06:36 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو