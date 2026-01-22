نارتھ کراچی؛ اجمیر نگری میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا شاخسانہ ہے

اسٹاف رپورٹر January 22, 2026
facebook whatsup
کراچی:

نارتھ کراچی کے علاقے اجمیر نگری میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا۔

پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت عسکری کے نام سے ہوئی ہے جبکہ فائرنگ کے دوران ہوٹل پر بیٹھا امجد زخمی ہوگیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا شاخسانہ ہے۔

پولیس کے مطابق موٹرسائیکل سوار ملزمان نے مقتول عسکری کا تعاقب کیا۔ خطرہ محسوس ہونے پر عسکری موٹرسائیکل سے اتر کر جان بچانے کے لیے ہوٹل کی جانب دوڑ پڑا، تاہم ملزمان نے اس پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے دوران گولی ہوٹل پر موجود امجد کو بھی لگ گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں جاری ڈاکو راج کا سلسلہ تھم نہ سکا، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری جاں بحق

پولیس کا مزید کہنا ہے کہ واقعے کے دوران مقتول عسکری اور ملزمان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ملزمان نے جاں بحق شخص کی کوئی بھی چیز نہ تو چھینی اور نہ ہی ساتھ لے کر گئے جس سے واقعے کے ٹارگٹ کلنگ ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔

واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

 Jan 21, 2026 11:17 PM |
عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

 Jan 21, 2026 10:59 PM |
شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

 Jan 21, 2026 06:36 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو