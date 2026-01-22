لاہور: 11 شیروں کی برآمدگی نے وائلڈلائف رینجرز پنجاب کی کارکردگی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے

وائلڈلائف قوانین کے تحت شہری آبادی میں بگ کیٹس رکھنے پر مکمل پابندی عائد ہے

آصف محمود January 22, 2026
facebook whatsup

لاہور کے علاقے نواں کوٹ سے غیرقانونی طور پر رکھے گئے 11 شیروں کی برآمدگی نے وائلڈلائف رینجرز پنجاب کی کارکردگی اور نگرانی کے نظام پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وائلڈلائف قوانین کے تحت شہری آبادی میں بگ کیٹس رکھنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔

یہ کارروائی اس وقت سامنے آئی جب نواں کوٹ میں ایک شیرنی کے حملے سے ایک بچی زخمی ہو گئی۔ واقعے کے بعد ملزمان شیرنی سمیت موقع سے فرار ہو گئے تھے، تاہم چند گھنٹوں کے اندر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔

بعد ازاں کارروائی کے دوران نواں کوٹ میں قائم ایک فیکٹری سے مجموعی طور پر 11 شیر برآمد کیے گئے، جن میں پانچ مادہ، تین نر اور تین بچے شامل ہیں۔

ڈپٹی چیف وائلڈلائف رینجرز لاہور عدنان ورک کے مطابق تمام بگ کیٹس کو تحویل میں لے کر لاہور سفاری پارک منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف بغیر لائسنس بگ کیٹس رکھنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بگ کیٹس کچھ عرصہ قبل شیخوپورہ سے لاہور منتقل کی گئی تھیں اور انہیں خفیہ طور پر رکھا جا رہا تھا۔ تاہم عدنان ورک کے مطابق اس بات کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ شیر واقعی شیخوپورہ سے لاہور لائے گئے تھے۔

وائلڈلائف حکام کے مطابق بغیر لائسنس بگ کیٹس رکھنے پر 50 لاکھ روپے تک جرمانہ اور سات سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، جبکہ ایک بگ کیٹ کی سالانہ رجسٹریشن فیس 50 ہزار روپے مقرر ہے۔

وائلڈلائف رینجرز پنجاب نے گزشتہ برس بگ کیٹس کی رجسٹریشن کے لیے ایک مہم شروع کی تھی، جس کے دوران لاہور سمیت مختلف اضلاع سے غیرقانونی طور پر رکھی گئی 34 بگ کیٹس برآمد کی جا چکی ہیں۔ اسی عرصے میں شوقیہ طور پر بگ کیٹس پالنے والوں کی جانب سے 587 بگ کیٹس رجسٹریشن کے لیے ڈیکلیئر کی گئی تھیں۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ تاحال پنجاب میں بگ کیٹس کی باضابطہ رجسٹریشن کا عمل شروع نہیں ہو سکا۔ تاہم جن بریڈرز اور فارمرز نے بگ کیٹس ڈیکلیئر کر رکھی ہیں، انہیں وائلڈلائف قوانین کے تحت اپنے بریڈنگ سینٹرز اور فارم ہاؤسز طے شدہ اصولوں کے مطابق بنانے کی ہدایات جاری کی گئی تھیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |
کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

 Jan 22, 2026 01:38 PM |
ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

 Jan 22, 2026 03:18 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو