ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بنگلادیش کے انکار کی صورت میں پاکستان کے بھی بائیکاٹ کا امکان

کھلاڑیوں سے ملاقات کے بعد بنگلادیش کرکٹ بورڈ اپنے جواب سے آئی سی سی کو آگاہ کرے گا

محمد یوسف انجم January 22, 2026
facebook whatsup

بنگلادیش کی بھارت میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں شرکت کے حوالے سے آج کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔

ذرائع کے مطابق بنگلادیش کے بھارت میں کھیلنے سے انکار کی صورت میں پاکستان کی طرف سے بھی ورلڈکپ کے بائیکاٹ کا امکان ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ بنگلادیش کے مشیر کھیل آصف نذرل کی آج پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے کھلاڑیوں سے اہم ملاقات طے ہے جس میں انہیں بنگلادیش حکومت موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ بنگلادیش کے زیادہ تر کھلاڑی ورلڈکپ میں شرکت کے حق میں ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بگ بیش کے کامیاب ترین بولر کی پاکستانی ٹیم میں شمولیت مشکوک

Express News

پاکستان ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تیاریاں روک دیں، بنگلادیش کی مکمل حمایت کا اعلان

کھلاڑیوں سے ملاقات کے بعد بنگلادیش کرکٹ بورڈ اپنے جواب سے آئی سی سی کو آگاہ کرے گا۔

اگر بنگلادیش کرکٹ ٹیم بھارت جانے سے انکار کرتی ہے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی ورلڈکپ کے بائیکاٹ کا آپشن موجود ہے۔

واضح رہے کہ آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنگلادیش کو بھارت میں کھیلنے یا ایونٹ سے باہر ہونے کا آپشن دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

 Jan 22, 2026 12:40 PM |
طلاق کے بعد بھارتی کرکٹر کو ایک اور دھچکا، گرل فرینڈ بھی چھوڑ گئیں

طلاق کے بعد بھارتی کرکٹر کو ایک اور دھچکا، گرل فرینڈ بھی چھوڑ گئیں

 Jan 22, 2026 12:19 PM |
عامر خان اور سنیل گروور کی نئی ویڈیو وائرل

عامر خان اور سنیل گروور کی نئی ویڈیو وائرل

 Jan 22, 2026 11:44 AM |

متعلقہ

Express News

ٹی 20 ورلڈ کپ کا شیڈول کے مطابق انعقاد، بنگلادیش کے میچز کہاں کھیلے جائیں گے؟

Express News

آسٹریلین اوپن: ویمنز عالمی نمبر ایک آرینا سبالینکا کی تیسرے راؤنڈ میں رسائی

Express News

بھارتی صحافی چیئرمین پی سی بی کی صلاحیتوں کے گن گانے لگے

Express News

پی ایس ایل کی نئی فرنچائز ’سیالکوٹ‘ کے مکمل نام کا اعلان کردیا گیا

Express News

پی ایس ایل: آکشن سے قبل مقامی کھلاڑیوں کی ممکنہ نئی کیٹیگریز سامنے آگئیں

Express News

چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا شاندار آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو