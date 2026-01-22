ویمن آف دی ورلڈ کے دس سال مکمل ہونے کی خوشی میں ’واؤ‘ پاکستان 2026 فیسٹیول کا انعقاد

برٹش کونسل، WOW فاؤنڈیشن، اقوامِ متحدہ کے ادارے یونائیٹڈ نیشنز پوپولیشن فنڈ اور انٹرپرینیورشپ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ (ای سی ڈی آئی) کے اشتراک سے ویمن آف دی ورلڈ (WOW) پاکستان فیسٹیول کے دس سال مکمل ہونے کی خوشی میں WOW پاکستان 2026 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
تفصیلات کے مطابق یہ دو روزہ فیسٹیول 24 اور 25 جنوری 2026 کو بیچ لگژری ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگا۔
WOW فیسٹیول خواتین کی کامیابیوں کو خراجِ تحسین پیش کرنے، صنفی مساوات پر بامعنی مکالمے کو فروغ دینے اور خواتین کو درپیش سماجی و معاشرتی چیلنجز پر گفتگو کے لیے ایک منفرد اور جامع پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔
فیسٹیول میں خواتین، بچیوں اور خاندانوں کے لیے ثقافت، فنون، موسیقی، مکالمے اور سیکھنے کے مختلف پروگرام پیش کیے جائیں گے۔
برٹش کونسل پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر جیمز ہیمپسن نے کہا کہ ہم WOW پاکستان کے دس سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں اور یہ کراچی میں پہلی تقریب سے شروع ہونے والے اس سفر پر نظر ڈالنے کا ایک اہم موقع ہے۔
WOW پاکستان کی چیئر اور شریک کیوریٹر آمنہ شیخ فاروقی نے کہا کہ WOW پاکستان کا آغاز خواتین کی آواز کی اہمیت کے ایک پُختہ یقین کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جب یہ آواز بغیر کسی معذرت کے سنی جائے تو معاشرہ بدلتا ہے۔ دس برسوں میں ہم نے ایسے مواقع پیدا کیے جہاں خیالات نے جنم لیا، ہم خیال ہوئے اور پیش قدمی کی حتیٰ کہ مشکل حالات میں بھی۔
WOW فاؤنڈیشن کی بانی اور سی ای او جوڈ کیلی (سی بی ای) نے کہا کہ جب میں نے WOW کی بنیاد رکھی تو میرا خواب تھا کہ یہ پاکستان میں مضبوطی سے جڑ پکڑے، ایک ایسے ملک میں جہاں خواتین اور لڑکیوں کے لیے رکاوٹیں توڑنے کی ایک بھرپور تاریخ موجود ہے۔ دس سال بعد WOW پاکستان تخلیقی صلاحیت، جرات اور اجتماعی عمل کی ایک روشن مثال بن چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آج اس موقع پر ہم نہ صرف اب تک کی پیش رفت کا جشن منا رہے ہیں بلکہ آئندہ کے لیے نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔