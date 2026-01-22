انڈر19 ورلڈکپ: پاکستان انتہائی اہم میچ میں زمبابوے کے مدمقابل

انڈر19 ورلڈکپ کے گروپ سی میں پاکستان اور زمبابوے کا میچ انتہائی اہمیت اختیار کرگیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ہرارے میں کھیلے جارہے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر زمبابوے کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔
پاکستان نے اس میچ کے لیے پچھلے میچ میں فتح حاصل کرنے والی ٹیم کو برقرار رکھا ہے۔
میچ سے قبل زمبابوے کے کپتان نے پاکستانی کپتان کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی۔
خیال رہے کہ گروپ سی سے انگلینڈ پہلے ہی اپنے تینوں میچز جیت کر اگلے راؤنڈ میں رسائی حاصل کرچکا ہے جبکہ اسکاٹ لینڈ تین میچز میں ایک پوائنٹ کے ساتھ باہر ہوچکا ہے۔
پاکستان 2 پوائنٹس کے ساتھ دوسری اور زمبابوے ایک پوائنٹ کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر موجود ہے۔
آج کے میچ میں فتح حاصل کرنے والی ٹیم اگلے راؤنڈ میں رسائی حاصل کرلے گی۔