معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں اہم پیشرفت؛ مقتولہ کی والدہ اور پھوپھی کا بیان قلمبند

عدالت نےوکیل صفائی کو دھمکیوں کے معاملے پر این سی سی آئی اے حکام کو طلب کرتے ہوئے سماعت 27 جنوری تک ملتوی کردی

فیاض محمود January 22, 2026
facebook whatsup

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے معروف ٹک ٹاکر ثناء یوسف کے مبینہ قتل کیس میں مقتولہ کی والدہ اور پھوپھی کا بیان قلمبند کر لیا جبکہ وکیل صفائی کو دھمکیوں کے معاملے پر این سی سی آئی اے حکام کو طلب کرتے ہوئے سماعت 27 جنوری تک ملتوی کردی۔

ملزم عمر حیات کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ابتدائی سماعت کے وقت ملزم کا کوئی وکیل عدالت میں موجود نہ تھا جس پر جج نے استفسار کیا کہ آپ کے وکیل کہاں ہیں؟ ملزم نے جواب دیا کہ وکیل نے آنے کا کہا تھا۔

بعد ازاں عدالت نے 12 بجے تک سماعت میں وقفہ کر دیا۔ وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو ملزم کے وکیل چوہدری رضوان الہی عدالت میں پیش ہوئے اور دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ انہیں اس کیس میں وکالت کرنے پر مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں ۔

رضوان الہی ایڈووکیٹ کے مطابق انہیں ویڈیو کالز اور میسجز کے ذریعے دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دھمکیاں دینے والوں کے افغانستان سے روابط ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ان پر اس کیس سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور جب وہ ہائیکورٹ میں اپیل لے کر گئے تو دھمکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس موقع پر ثناء یوسف کے وکلاء نے مؤقف اختیار کیا کہ اگر کسی کو دھمکیاں دی گئی ہیں تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ حربہ کیس کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔

رضوان الہی ایڈووکیٹ نے الزام عائد کیا کہ ثناء یوسف کے وکلاء سوشل میڈیا پر زیر سماعت کیس کے حوالے سے غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں اور عدالت سے باہر سخت بیانات دیتے ہیں۔

عدالت نے اس معاملے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ثناء یوسف کے وکلاء کو ہدایت کی کہ وہ زیر سماعت مقدمے پر سوشل میڈیا پر غیر ضروری ویڈیوز اور بیانات دینے سے گریز کریں۔

جج افضل مجوکہ نے کہا کہ ایک صحافی نے بھی ایسا کیا تھا جسے انہوں نے منع کیا۔ بعد ازاں مقتولہ ثناء یوسف کی والدہ فرزانہ یوسف نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔

بیان کے دوران وہ آبدیدہ ہو گئیں۔ فرزانہ یوسف نے بتایا کہ ان کا بیٹا یاور یوسف گرمیوں کی چھٹیوں کے باعث چترال گیا ہوا تھا جبکہ گھر میں ان کی نند لطیفاں شاہ مہمان تھیں۔

انہوں نے بتایا کہ 2 جون کی شام تقریباً پانچ بجے ایک شخص کالی شرٹ اور نیلے ٹراؤزر میں ملبوس گھر میں داخل ہوا، جسے انہوں نے اور لطیفاں شاہ نے دیکھا۔

ملزم نے ثناء یوسف کے سینے پر دو فائر کیے اور فائرنگ کے بعد پستول اور ثناء یوسف کا موبائل فون لے کر سیڑھیوں سے فرار ہو گیا۔فرزانہ یوسف کے مطابق شور مچانے پر اہلِ محلہ اکٹھے ہو گئے اور ہمسائی کی گاڑی میں ثناء یوسف کو ہسپتال لے جایا گیا، تاہم کے آر ایل ہسپتال پہنچنے پر ثناء یوسف دم توڑ چکی تھیں۔ بعد ازاں لاش کو پمز ہسپتال منتقل کیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ 13 جون 2025 کو وہ اور لطیفاں شاہ شناخت پریڈ کے لیے اڈیالہ جیل گئیں جہاں 9 ڈمی ملزمان کے درمیان عمر حیات کو شناخت کیا۔ انہوں نے عدالت سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملزم بچیوں کے لیے خطرناک ہے ۔ بعد ازاں ثناء یوسف کی پھوپھو بی بی لطیفاں شاہ نے بھی عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔

بیان سے قبل پراسکیوٹر اور وکیلِ صفائی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ لطیفاں شاہ نے اپنے بیان میں واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ نامعلوم شخص نے گھر میں داخل ہو کر ثناء یوسف پر دو فائر کیے اور وہ شدید زخمی ہو گئیں۔ انہوں نے بھی شناخت پریڈ میں ملزم عمر حیات کو شناخت کرنے کی تصدیق کی۔

دوران سماعت وکیل صفائی رضوان الہی کی جانب سے دھمکیوں کے انکشاف پر عدالت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی  کے حکام کو طلب کر لیا۔

جج افضل مجوکہ نے کہا کہ وکیل کی درخواست پر باقاعدہ آرڈر جاری کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |
کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

 Jan 22, 2026 01:38 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو