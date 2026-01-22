مسافروں کو انصاف مل گیا؛ بھارت کی سب سے بڑی ایئرلائن پر تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ

ایئرلائن کے ہیڈ آف آپریشنز کنٹرول کو عہدے سے ہٹانے کا حکم بھی دیا گیا

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup
مسافروں کو انصاف مل گیا؛ بھارت کی سب سے بڑی ایئرلائن پر تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ

بھارت کی سب سے بڑی ایئرلائن کو سنگین آپریشنل کوتاہیوں پر تاریخ کے بڑے جرمانے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت کی فضائی ریگولیٹری اتھارٹی ڈی جی سی اے نے ایئرلائن پر 24 لاکھ 50 ہزار ڈالر کا جرمانہ عائد کیا ہے۔

ڈی جی سی اے نے نہ صرف بھاری جرمانہ عائد کیا بلکہ ایئرلائن کے ہیڈ آف آپریشنز کنٹرول کو عہدے سے ہٹانے کا حکم بھی دیا ہے۔

اس کے ساتھ ایئرلائن کی اعلیٰ انتظامیہ کو سخت وارننگ جاری کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے آپریشنل نظام میں بہتری لائے۔

اتنا خطیر اور تاریخی جرمانہ ایئرلائن کی ناقص منصوبہ بندی، خاص طور پر پائلٹس کے روسٹر اور آپریشنل مینجمنٹ کی سنگین کوتاہیوں پر عائد کیا گیا۔

اس بے نظمی کے باعث حالیہ دنوں میں ہزاروں پروازیں منسوخ ہوئیں اور دسیوں ہزار مسافر شدید مشکلات کا شکار ہو کر مختلف شہروں میں پھنس گئے تھے۔

دوسری جانب ایئرلائن انتظامیہ نے ڈی جی سی اے کے احکامات پر فوری عمل درآمد کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ روسٹر پلاننگ، عملے کی دستیابی اور آپریشنل نظم و نسق کو بہتر بنایا جائے گا تاکہ آئندہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |
کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

 Jan 22, 2026 01:38 PM |

متعلقہ

Express News

ڈیلی میل نے اہلیہ میگھن کی زندگی اجیرن بنادی؛ شہزادہ ہیری عدالت میں رو پڑے

Express News

ٹرمپ کو دھمکیوں کا جواب؛ یورپی یونین کے امریکا کیساتھ تجارتی معاہدے معطل

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

اٹلی میں طوفان نے تباہی مچادی؛ سمندری لہریں گھروں میں داخل؛ ویڈیو وائرل

Express News

ٹرمپ کا فرانسیسی صدر کے سن گلاسز پر دلچسپ طنز؛ میکرون بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے

Express News

جیسا وینزویلا نے امریکا کیساتھ معاہدہ کیا ویسا ہی دیگر ممالک کو بھی کرنا چاہیئے؛ ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو