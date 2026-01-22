سانحہ گل پلازہ: لاپتا افراد کے اہل خانہ کا صبر کا پیمانہ لبریز، انتظامیہ کیخلاف احتجاج

چھ روز ہوگئے ہمارے بچے ملبے میں دبے ہوئے ہیں مگر یہاں کوئی تسلی بخش جواب دینے کو تیار نہیں، خواتین بپھر گئیں

اسٹاف رپورٹر January 22, 2026
کراچی:

سانحہ گل پلازہ میں لاپتا افراد کے اہل خانہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوگیا، اہل خانہ اپنے پیاروں کی تلاش میں چھٹے روز جمعرات کو بھی جائے وقوع پر دکھائی دیئے اور احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق تباہی کا منظر پیش کرنے والے گل پلازہ کے قریب لاپتا افراد کے گھر کی خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ اور ریسکیو کے عمل کو شدید تنقید کر نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم گل پلازہ میں خوفناک آگ لگنے کے بعد سے آج چھٹے روز بھی اپنے پیاروں کی تلاش میں مارے مارے گھوم رہے ہیں کوئی تسلی بخش جواب دینے کو تیار نہیں ، گل پلازہ کے گرنے والے حصوں کے ملبے کا کام بھی سست رفتاری کا شکار ہے جس کی وجہ سے انتہائی اعصاب شکن صورتحال سے دوچار ہیں، احتجاجی خواتین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے رویے سے تنگ آکر احتجاج پر مجبور ہوئے ہیں۔

اس موقع پر ایم اے جناح روڈ پر خواتین نے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور متاثرہ عمارت میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی تاہم پولیس نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے انھیں دور ہٹا دیا۔

گھروں کی خواتین ان تصاویر اٹھائے گل پلازہ کے سامنے پہنچیں جب کہ احتجاجی خواتین کی جانب سے گل پلازہ کی مینجمنٹ کمیٹی کے عہدیداران کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا، ان کا کہنا تھا کہ 6 روز ہوگئے ہمارے بچے اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔

اس موقع پر خواتین شدت غم سے نڈھال دکھائی دیں اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ریسکیو آپریشن مکمل کیا جائے۔
