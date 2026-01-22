جنوبی کوریا؛ مارشل لا کیس میں صدر کے بعد سابق وزیرِاعظم کو بھی قید کی سزا

جنوبی کوریا کے سابق صدر نے 2024 میں غیر آئینی طور پر مارشل لا نافذ کیا تھا

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup
23
جنوبی کوریا کے سانق وزیراعظم کو مارشل لا کیس میں 23 سال قید

جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے دسمبر 2024 میں نافذ کیے گئے مارشل لا کو بغاوت قرار دیتے ہوئے اُس وقت کے وزیرِاعظم ہان ڈک سو کو 23 سال قید کی سزا سنا دی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق مارشل لا کے نفاذ پر اُس وقت کے صدر یون سک یول کو بھی سزا سنائی جا چکی ہے۔

سابق صدر یون سک یول نے ہی وزیراعظم ہان ڈک سو کو نامزد کیا تھا اور جب مارشل لا کا حکم دیا تو ہان ڈک سو اُسے بغیر ہچکچاہٹ کے فوری طور پر بجا لائے تھے۔

وزیراعظم ہان ڈک سو نے مارشل لا بحران کے دوران قائم مقام قیادت کرنے والے تین اہم عہدیداروں میں سب سے اہم کردار تھے۔

ڈسٹرکٹ کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ سابق صدر کی جانب سے پارلیمنٹ اور انتخابی دفاتر میں فوج اور پولیس کی تعیناتی ایک "خود ساختہ بغاوت" کے مترادف تھی جس کا مقصد آئینی نظام کو کمزور کرنا تھا۔

فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم کے اقدامات کے باعث ملک ایک بار پھر اُس تاریک دور کی طرف جا سکتا تھا جہاں عوامی حقوق پامال اور جمہوری نظام دب چکا تھا۔

یاد رہے کہ جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کی اُس وقت کی انتظامیہ کے کسی اعلیٰ عہدیدار کے خلاف بغاوت کے الزام میں یہ پہلی سزا ہے۔

استغاثہ نے سابق وزیراعظم کے لیے 15 سال قید کی سزا کی استدعا کی تھی تاہم عدالت نے زیادہ سخت سزا سنائی۔

76 سالہ ہان اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ انھوں نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ وہ مارشل لا کے منصوبے کے مخالف تھے۔

خیال رہے کہ مارشل لا نافذ کرنے والے سابق صدر یون سک یول پہلے ہی کئی ماہ سے جیل میں ہیں اور ان کے خلاف بغاوت سمیت آٹھ فوجداری مقدمات زیرِ سماعت ہیں۔

عدالت ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا فیصلہ 19 فروری کو سنائے گی۔ استغاثہ نے سابق صدر کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔

واضح رہے کہ گرفتاری میں مزاحمت، مارشل لا اعلامیے میں جعلسازی اور کابینہ ارکان کو مشاورت سے روکنے کے جرم میں سابق صدر کو پہلے ہی 5 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

ڈیلی میل نے اہلیہ میگھن کی زندگی اجیرن بنادی؛ شہزادہ ہیری عدالت میں رو پڑے

Express News

ٹرمپ کو دھمکیوں کا جواب؛ یورپی یونین کے امریکا کیساتھ تجارتی معاہدے معطل

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

اٹلی میں طوفان نے تباہی مچادی؛ سمندری لہریں گھروں میں داخل؛ ویڈیو وائرل

Express News

ٹرمپ کا فرانسیسی صدر کے سن گلاسز پر دلچسپ طنز؛ میکرون بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے

Express News

جیسا وینزویلا نے امریکا کیساتھ معاہدہ کیا ویسا ہی دیگر ممالک کو بھی کرنا چاہیئے؛ ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو