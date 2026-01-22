ہاکی ورلڈکپ کوالیفائرز کے شیڈول کا اعلان

پاکستان ایونٹ میں اپنا پہلا میچ یکم مارچ کو چین کے خلاف کھیلے گا

اسپورٹس ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ہاکی ورلڈکپ کوالیفائرز کے شیڈول کا اعلان کر دیا، پاکستان ہاکی ٹیم مصر میں ہونے والے ورلڈکپ کوالیفائر میں شرکت کرے گی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ورلڈکپ کوالیفائر میں انگلینڈ، مصر، ملائیشیا، جاپان، آسٹریا، چین اور یو ایس اے کی ٹیمیں بھی حصہ لیں گی، ورلڈکپ کوالیفائر یکم سے 7 مارچ مصر کے شہر اسماعیلی میں کھیلا جائے گا جس کے لیے ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔

ہاکی ورلڈ کپ کے پول اے میں میزبان مصر، انگلینڈ، جاپان اور امریکا اور پول بی میں پاکستان، چین، ملائیشیا اور آسٹریا شامل ہیں۔

پاکستان ایونٹ میں اپنا پہلا میچ یکم مارچ کو چین  کے خلاف کھیلے گا، ایونٹ میں قومی ہاکی ٹیم 2 مارچ کو ملائیشیا جبکہ 4 مارچ کو آسٹریا کے خلاف کھیلے گی، ایونٹ کے سیمی فائنلز 6 مارچ اور فائنل 7 مارچ کو کھیلا جائے گا۔

ایف آئی ایچ ورلڈکپ کی میزبانی بیلجیئم اور ہالینڈ کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی 20 ورلڈ کپ کا شیڈول کے مطابق انعقاد، بنگلادیش کے میچز کہاں کھیلے جائیں گے؟

Express News

آسٹریلین اوپن: ویمنز عالمی نمبر ایک آرینا سبالینکا کی تیسرے راؤنڈ میں رسائی

Express News

بھارتی صحافی چیئرمین پی سی بی کی صلاحیتوں کے گن گانے لگے

Express News

پی ایس ایل کی نئی فرنچائز ’سیالکوٹ‘ کے مکمل نام کا اعلان کردیا گیا

Express News

پی ایس ایل: آکشن سے قبل مقامی کھلاڑیوں کی ممکنہ نئی کیٹیگریز سامنے آگئیں

Express News

چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا شاندار آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو