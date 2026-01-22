وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور مائیکروسافٹ کے بانی اور گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس کے درمیان پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔
وزارت خزانہ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے 26ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مائیکروسافٹ کے بانی اور گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس سے ملاقات کی اور اس دوران پاکستان میں جاری اصلاحاتی عمل اور صحت کے شعبے کی ترجیحات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔
وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ نے پاکستان میں گیٹس فاؤنڈیشن کی دیرینہ معاونت کو سراہتے ہوئے بالخصوص پولیو کے خاتمے میں اس کے اہم کردار پر شکریہ ادا کیا اور صحتِ عامہ کے چیلنجز سے نمٹنے اور طبی سہولیات بہتر بنانے کے لیے مسلسل تعاون کو بھی قابل قدر قرار دیا گیا۔
بل گیٹس نے اس موقع پر پاکستان میں گیٹس فاؤنڈیشن کی جاری اور آئندہ سرگرمیوں سے آگاہ کرتے ہوئے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا اور پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے مسلسل کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ مؤثر ٹیکس نظام طویل المدتی معاشی خود انحصاری کے لیے نہایت اہم ہے۔
ملاقات میں صحت کے شعبے میں تعاون کے مزید امکانات پر بھی بات چیت ہوئی مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری اور سپلائی چین کو مضبوط بنانے کے امور شامل تھے۔
وزارت خزانہ کے مطابق ملاقات میں متعلقہ وزارتوں اور شراکت داروں کے ساتھ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔
وزیرخزانہ اور بل گیٹس نے آئندہ برسوں میں قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، باہمی اعتماد، مشترکہ اہداف اور جامع ترقی کے لیے مضبوط شراکت داری پر اتفاق کیا ہے۔