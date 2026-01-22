اسلام آباد:
وفاقی حکومت نے مختلف قومی بچت اسکیموں کی شرح منافع میں کمی کر دی اور نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا۔
نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے مختلف قومی بچت اسکیموں کی شرح منافع میں کمی کردی ہے جس کا اطلاق 23 جنوری سے ہوگا۔
خصوصی بچت سرٹیفکیٹ پر سالانہ منافع 9.6 فیصد سے کم کر کے 9.4 فیصد کر دیا گیا ہے اور ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 10.2 فیصد سے کم کرکے 9.96 فیصد کردی گئی ہے۔
اسی طرح 3 ماہ کے شارٹ ٹرم سیونگز سرٹیفکیٹ پر منافع 10 فیصد سے کم کرکے 9.64 کر دیا گیا ہے، 6 ماہ کے شارٹ ٹرم سیونگز پر منافع کی شرح 9.9 فیصد سے کم کر کے 9.58 فیصد کر دی گئی ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق ڈیفنس سیونگز سرٹیفکیٹ پر مجموعی منافع میں بھی کمی کی گئی ہے تاہم بہبود سیونگز سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 12 فیصد پر برقرار رکھی گئی ہے۔
پنشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ پر منافع کی شرح 12 فیصد اور سیونگ اکاؤنٹ پر9 فیصد برقرار رہے گی اور سروا اسلامک سیونگز اسکیموں پر بھی شرح منافع میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔