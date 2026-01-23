کینسر دوبارہ کیوں ہوجاتا ہے؟ سائنسدانوں نے راز جان لیا؛ علاج بھی دریافت

کینسر وہ موزی مرض ہے جو مکمل تھراپی اور علاج کے کئی برس بعد لوٹ آتا ہے

ویب ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup

کینسر کے علاج میں گزشتہ دہائیوں میں بے پناہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ایک خوفناک مسئلہ اب بھی برقرار ہے جسے مرض کا دوبارہ لوٹ آنا یعنی Relapse کہا جاتا ہے۔

کینسر کے بہت سے مریض سرجری، کیمو تھراپی یا ریڈی ایشن کے بعد مکمل طور پر صحتیاب ہوجاتے ہیں مگر کئی سال بعد یہ مرض پھر نہ صرف لوٹ آتا ہے بلکہ اس بار پہلے سے زیادہ خطرناک شکل میں سامنے آتا ہے۔

سائنسدان اب اس بات کا کھوج لگانے میں کامیاب ہوگئے ہیں کہ کینسر کی واپسی کی ایک بڑی وجہ کینسر اسٹیم سیلز نامی خلیات ہیں، جو روایتی علاج جیسے کیمو تھراپی یا ریڈی ایشن سے بچ جاتے ہیں۔

یہ خلیات رفتہ رفتہ بڑھنے والے عام کینسر خلیات سے مختلف طرز عمل کرتے ہیں اور جسم میں سوتے ہوئے یا گمنام حالت میں دیر تک موجود رہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں وہ دوبارہ ٹیومر (گرتھ) بنا دیتے ہیں۔

امریکا کے ورجینیا کامنز یونیورسٹی کے پروفیسر اومیش دِیسائی اور ڈاکٹر بھاؤمیک پٹیل نے برسوں کی تحقیق کے بعد ایک نیا مولیکیول جسے “G2.2” کہا جاتا ہے دریافت کیا ہے، جو ان “گمنام” کینسر اسٹیم سیلز کو دھوکہ دے کر فعال کرتا ہے اور پھر انہیں ختم کر دیتا ہے۔

مولیکیول G2.2 ان خلیات کے اندر موجود خاص ریسیپٹر کے ساتھ تعامل کر کے انہیں نیند سے باہر نکالتا ہے اور جب یہ فعال ہو جاتے ہیں، تو G2.2 ان کے اندر ایسے سگنل بھیجتا ہے جس سے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔

اس حوالے سے ریسرچ لیبارٹری میں مختلف کینسرز جیسے کولورییکٹل، پھیپھڑوں، دماغ، گردہ اور لبلبے میں اس عمل کے ذریعے سوئے ہوئے اسٹیم سیلز کو بیدار کرکے تقریباً ختم کر دیا گیا۔

سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ابتدائی جانچ میں G2.2 محفوظ بھی نظر آیا اور اس نے مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرنے کے آثار دکھائے ہیں۔

اگرچہ G2.2 ابھی پری کلینیکل مرحلے میں ہے، یعنی انسانوں پر استعمال کے قریب نہیں پہنچا، لیکن ماہرین اسے کینسر دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے ایک امید افزا جہت قرار دے رہے ہیں

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

عام ویکسین جو عمر بڑھنے کی رفتار میں کمی کرسکتی ہے

Express News

نیند کم ہونے کی صورت میں دماغ کیا ردعمل دیتا ہے؟ تحقیق میں حیران کن انکشاف

Express News

گرم کافی ہزاروں کی تعداد میں مائیکرو پلاسٹک کے ذرات خارج کرنیکا سبب قرار

Express News

فضائی آلودگی پروسٹیٹ کینسر کا باعث بن سکتی ہے، ماہرین

Express News

ذیا بیطس کی علامت کا خطرناک دماغی بیماری سے تعلق کا انکشاف

Express News

ہمارا ہیلتھ کیئر نظام برباد ہونے کے قریب ہے، وفاقی وزیر صحت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو