حکومت نے یو اے ای کو ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا

اگرچہ ابتدا میں یو اے ای نے دلچسپی ظاہر کی تھی، تاہم اس نے کسی نامزد ادارے کا نام فراہم نہیں کیا

ظفر بھٹہ January 22, 2026
اسلام آباد:

حکومت پاکستان نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے انتظام و آپریشن آؤٹ سورس کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا ہے، کیونکہ ابوظبی نے اس عمل میں دلچسپی کھو دی ہے۔

ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ڈیڈلاک اس وقت پیدا ہوا جب یو اے ای بار بار یاددہانی کے باوجود اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے کسی ادارے کو نامزد کرنے میں ناکام رہا۔

اس صورتحال کے بعد حکومت نے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) کی حالیہ کامیاب نجکاری کے تناظر میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو فعال نجکاری فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔

ایکسپریس ٹریبیون کو دستیاب معلومات کے مطابق اگرچہ ابتدا میں یو اے ای نے دلچسپی ظاہر کی تھی، تاہم اس نے کسی نامزد ادارے کا نام فراہم نہیں کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ یو اے ای اس منصوبے میں مزید دلچسپی نہیں رکھتا۔

سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پاکستانی حکام نے یو اے ای کو حتمی جواب کے لیے ایک آخری یاددہانی خط بھیجا تھا، جس کے جواب میں یو اے ای نے آگاہ کیا کہ وہ تاحال کسی ادارے کو نامزد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔یو اے ای نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ اس عمل کو آگے بڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ نتیجتاً حکومت نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو فعال نجکاری فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔

اس سے قبل حکومت نے یو اے ای کی اس درخواست کو تسلیم نہیں کیا تھا جس میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کو مجوزہ حکومت سے حکومت (G2G) فریم ورک معاہدے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔اسی طرح ابو ظبی اور پاکستان کے درمیان فضائی رابطے کی نجکاری سے متعلق یو اے ای کی درخواست کو بھی حکومتِ پاکستان کی جانب سے حمایت حاصل نہیں ہو سکی۔

حکومت نے وزیراعظم کے مشیر برائے نجکاری کی سربراہی میں ایک مذاکراتی کمیٹی بھی قائم کی تھی اور متعلقہ وزارت کو ہدایت دی گئی تھی کہ صرف اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے یو اے ای سے رابطے جاری رکھے جائیں۔یو اے ای حکومت نے اسلام آباد میں اپنے سفارتخانے کے ذریعے بھی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے انتظام و آپریشن میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔

پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی اور یو اے ای فریق کے درمیان متعدد مسودہ معاہدوں کا تبادلہ بھی ہوا جبکہ وزیراعظم کے مشیر برائے نجکاری کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ابو ظبی کا دورہ کیا اور یو اے ای حکام سے ملاقاتیں کر کے فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دینے پر بات چیت کی۔

دریں اثنا، نجکاری ڈویژن نے کابینہ کمیٹی برائے نجکاری (سی سی او پی) کو ایک سمری پیش کی، جس میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کو آؤٹ سورسنگ کے لیے فعال نجکاری فہرست میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی۔کابینہ کمیٹی نے کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کو فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دے دی، تاہم اسلام آباد ایئرپورٹ کو وقتی طور پر فہرست سے خارج رکھا گیا۔متعلقہ وزارت کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ سے متعلق حکومتِ یو اے ای سے ایک ہفتے کے اندر حتمی مؤقف حاصل کیا جائے۔

یو اے ای حکام نے جواب میں کہا کہ وہ اس مرحلے پر کسی ادارے کا نام فراہم نہیں کر سکتے اور مؤقف اختیار کیا کہ پہلے جی ٹو جی فریم ورک معاہدے سے متعلق تجارتی اور تکنیکی امور کو حتمی شکل دینا ضروری ہے، جس کے بعد نامزد ادارہ بتایا جائے گا۔اس ضمن میں متعلقہ وزارت نے مؤقف اختیار کیا کہ یو اے ای کی جانب سے مسلسل تاخیر حکومت کی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کی کوششوں میں رکاوٹ بن رہی ہے۔

چنانچہ وزارت نے سفارش کی کہ یو اے ای کے ساتھ مجوزہ جی ٹو جی فریم ورک کے تحت اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا عمل بند کر دیا جائے اور اس ایئرپورٹ کو کراچی اور لاہور کے ساتھ فعال نجکاری فہرست میں شامل کیا جائے۔

 
