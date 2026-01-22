مرحوم ملازمین کے بچوں کا کوٹہ، سندھ ہائیکورٹ کا فیصلہ معطل

جسٹس عامر فاروق نے کہا سپریم کورٹ کے 2024 کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا گیا

جہانزیب عباسی January 22, 2026
وفاقی آئینی عدالت نے سرکاری ملازمین کی وفات پر بچوں کی ملازمت کے کوٹہ سے متعلق سندھ ہائیکورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔

عدالت نے سندھ حکومت کی اپیل پر حکمِ امتناع جاری کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے،جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے سماعت کی،جسٹس عامر فاروق نے کہا سپریم کورٹ کے 2024 کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا گیا۔

علاوہ ازیں آئینی عدالت میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر دوبارہ ہوگی۔چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے کیس سنا،متعددکمپنیوں کے وکیل نے کہا فنانس ایکٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے قبل وفاق کی توثیق ضروری ہوتی ہے اور سپر ٹیکس کا سیکشن فور سی خلافِ ضابطہ ہے،ختم کیا جائے۔

جوڈیشل کمیشن کی سندھ ہائیکورٹ کے ایڈیشنل ججز کی توثیق، آئینی بنچز کی تشکیل نو اور توسیع کی سفارش

دریں اثنا آئینی عدالت نے اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں گھرسے ملحقہ سرکاری اراضی کو استعمال کرنے سے متعلق کیس نمٹا دیا۔عدالت نے اسلام آباد ہائیکورٹ کے فیصلے کیخلاف سی ڈی اے کی اپیل خارج کردی۔

جسٹس عامر فاروق نے کہا یہ دو گھروں کے درمیان تنازع ہے اور فریقین آپسی حل پر غور کریں۔مزید برآںآئینی عدالت نے پی بی21میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق صالح بھوتانی کی درخواست پرسماعت بغیرکارروائی28 جنوری تک ملتوی کر دی۔
