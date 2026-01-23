ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل نیوزی لینڈ کو بڑا دھچکا

ہیڈ کوچ روب والٹر نے ایڈم ملنے کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم ان کی انجری پر بے حد افسردہ ہے

اسپورٹس ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔

نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اہم فاسٹ بولر ایڈم ملنے ہیم اسٹرنگ انجری کے باعث ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔

ان کی جگہ فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر کائل جیمیسن کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔

ایڈم ملنے کو یہ انجری اتوار کے روز جنوبی افریقی ٹی ٹوئنٹی لیگ کے ایک میچ کے دوران بولنگ کرتے ہوئے پیش آئی۔

بعد ازاں کیے گئے اسکینز سے انجری کی سنگینی کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد انہیں ورلڈ کپ اسکواڈ سے باہر کردیا گیا۔

ملنے حال ہی میں ایسٹرن کیپ سن رائزرز کی جانب سے آٹھ میچز کھیل چکے تھے اور اچھی فارم میں دکھائی دے رہے تھے۔

نیوزی لینڈ کے ہیڈ کوچ روب والٹر نے ایڈم ملنے کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم ان کی انجری پر بے حد افسردہ ہے۔

ان کے مطابق ملنے نے ٹورنامنٹ کے لیے سخت محنت کی تھی اور وہ اپنی بہترین کارکردگی کی جانب لوٹ رہے تھے۔

کوچ نے کائل جیمیسن کی شمولیت کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے ہی بھارت کے دورے پر ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور پیس بولنگ یونٹ کا اہم حصہ ہیں۔

روب والٹر کے مطابق جیمیسن کی محنت، مہارت اور تجربہ ورلڈ کپ میں ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔

ٹیم انتظامیہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ٹریولنگ ریزرو کھلاڑی کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔

اسکواڈ:

مچل سینٹنر (کپتان)، فن ایلن، مائیکل بریسویل، مارک چیپمین، ڈیوون کونوے، جیکب ڈفی، لوکی فرگیوسن، میٹ ہینری،  کائل جیمیسن، ڈیرل مچل، جیمز نیشم، گلین فلپس، راچن رویندرا، ٹم سیفرٹ،  ایش سودھی
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

ہاکی ورلڈکپ کوالیفائرز کے شیڈول کا اعلان

Express News

فٹبال ورلڈ کپ لیاری میں ہوسکتا ہے، ککری گراؤنڈ قطر کے اسٹیڈیم سے کم نہیں، ترجمان سندھ حکومت کا دعوی

Express News

پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز کیلیے میچ آفیشلز کا اعلان

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بنگلادیش ڈٹ گیا، آئی سی سی سے دوبارہ رابطے کا فیصلہ

Express News

ویرات کوہلی چند روز بعد ہی پہلی پوزیشن سے محروم

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ میں زمبابوے کو شکست، پاکستان کی سپرسکس مرحلے میں رسائی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو