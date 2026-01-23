پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پرومو دیکھ کر بھارتی تلملا اٹھے

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پرومو دیکھ کر بھارتی تلملا اٹھے۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے جاری کردہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کا پرومو سوشل میڈیا پر خاصہ مقبول ہورہا ہے۔
’میٹ وی آر ریڈی‘ کے عنوان سے جاری پرومو میں پاکستانیوں کی مہمان نوازی دکھائی گئی ہے جو بھارتیوں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔
بھارتی ٹیم کے ہاتھ نہ ملانے پر طنزیہ انداز نے جہاں بھارتیوں کو تلملا دیا وہیں پاکستانی شائقین نے پی سی بی کی تخلیقی قابلیت کی خوب تعریفیں کیں۔
پرومو میں پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کو بھی دکھایا گیا ہے۔
واضح رہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا، دوسرا میچ 31 جنوری اور تیسرا یکم فروری کو کھیلا جائے گا۔
سیریز کے تمام میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شام 4 بجے کھیلے جائیں گے۔