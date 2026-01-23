بنگلادیش کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ نہ کھیلنے پر کتنا مالی نقصان ہوگا، ہوشربا انکشاف

بنگلادیش کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ نہ کھیلنے کی صورت میں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔
تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز پریس کانفرنس میں بنگلادیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کے صدر امین الاسلام نے واضح کیا تھا کہ ورلڈکپ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے۔
بنگلادیش کے انکار کے بعد اب بال آئی سی سی کے کورٹ میں ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ورلڈکپ نہ کھیلنے پر بنگلادیش کو 27 ملین ڈالرز کا نقصان ہوگا۔
آئی سی سی سے ملنے والی رقم بنگلادیش بورڈ کی آمدنی کا 60 فیصد ہے۔
بنگلادیش کے پاس آئی سی سی تنازعات کمیٹی کے پاس جانے کا بھی آپشن موجود ہے۔