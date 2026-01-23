آسٹریلیا کیخلاف سیریز کیلیے ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ کا اعلان، بڑے ناموں کی واپسی

آسٹریلیا کے خلاف تین میچز کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی ٹیم میں بڑے ناموں کی واپسی ہوئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے آسٹریلیا کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کردیا ہے۔
قومی ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔
آسٹریلیا کی ٹیم سیریز کے لیے 28 جنوری کو پاکستان پہنچے گی۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا، دوسرا میچ 31 جنوری اور تیسرا یکم فروری کو کھیلا جائے گا۔
سیریز کے تمام میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شام 4 بجے کھیلے جائیں گے۔
اسکواڈ: سلمان علی آغا (کپتان)، فخر زمان، صائم ایوب، بابر اعظم، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، فہیم اشرف، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا، ابرار احمد، محمد نواز، عثمان طارق، خواجہ محمد نافع، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان