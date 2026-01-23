سانحہ گل پلازہ، ریسکیو آپریشن اور ملبہ اٹھانے کے دوران سنگین غفلت کا مظاہرہ

لوگوں نے سڑک پر گرنے والی انسانی باقیات کو سول اسپتال منتقل کر دیا

شاہ میر خان January 23, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

گل پلازہ آتشزدگی کے واقعے کے ریسکیو آپریشن اور ملبہ اٹھانے کے عمل کے دوران سنگین غفلت کا مظاہرہ کرنے کا واقعہ سامنے آگیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گل پلازہ آتشزدگی کا ملبہ لے جانے والے ڈمپر سے انسانی باقیات سڑک پر گر گئیں اور لوگوں نے سڑک پر گرنے والی انسانی باقیات کو سول اسپتال منتقل کر دیا۔

انتظامیہ ملبے تلے لوگوں کی باقیات کے باعث محتاط انداز میں سرچ آپریشن کا دعویٰ کررہی تھی لیکن ملبہ لے جانے والے ڈمپر سے انسانی باقیات کی برآمدگی نے انتظامی احتیاط کی قلعی کھول دی ہے۔

ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے بتایا کہ ڈمپر سے انسانی باقیات ملنا غلط فہمی کے باعث ہوا تھا، ایک پیکٹ غلطی سے چلا گیا تھا اسے ریکور کرلیا گیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ عمارت کا 90 فیصد حصہ کلئیر کردیا گیا ہے، اگر حساس جگہ ہے تو ملبے کو احتیاط سے اٹھا رہے ہیں، اب تک 10 سے 11 افراد لاپتا ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔

انہوں نے بتایا کہ کل سے ہماری فہرست 82 افراد کی ہے، اب بھی اگر کوئی لاپتا ہے تو آجائیں اندراج کرائیں، 71 افراد کی لاشیں اب تک مل چکی ہیں

ڈی سی ساؤتھ نے بتایا کہ ملبہ اٹھانے کا کام کافی وقت طلب ہے، سرچ آپریشن آج رات تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے  ڈی وی آر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، ڈی وی آر فارنزک کے لیے بھیج دیا ہے۔

ملبے سے ڈیڑھ کلو سونا برآمد

ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے بتایا کہ گل پلازہ کے ملبے سے ریسکیو ٹیموں کو ڈیڑھ کلو سونا مل گیا اور اس کی مالیت 6 کروڑ روپے سے زائد ہے۔

انہوں نے کہا کہ ملبے سے نکلنے والا سونا مارکیٹ انتظامیہ کے حوالے کردیا گیا

مزید پڑھیں

Express News

وزیر اعلی سندھ کا گل پلازہ کی دوبارہ تعمیر، ہر دکان دار کو پانچ لاکھ روپے دینے کا اعلان

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ ملبے سے اب صرف انسانی ہڈیاں مل رہی ہیں، کے ایم سی فائر آفیسر

Express News

گل پلازہ آتشزدگی، بیسمنٹ میں کاروبار کرنے والی ماں، بیٹی نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا

گل پلازہ میں آپریشن کے حوالےسے ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے بتایا کہ گل پلازہ میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور ریسکیو ٹیم کی جانب سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ریسکیو کے ادارے بیسمنٹ میں جانے کا راستہ بنا رہے ہیں، بیسمنٹ میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ سرچنگ کا عمل شروع کیا جائے گا۔

ایس ایس پی سٹی نے بتایا کہ اندیشہ ہے کہ بیسمنٹ بھی لاشیں ہوسکتی ہیں۔

 ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے بتایا کہ ڈی وی آر اب تک مکمل نہیں ملا ہے، ڈی وی آر ہارڈ ڈسک مسنگ ہے، مطلوبہ ڈی وی آر کے حوالے سے کوشش جاری ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ مقدمہ وزیر اعلیٰ کی بنائی ہوئی کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر درج کیا جائے گا۔

اب تک 300 دکاندار کوائف جمع کراچکے ہیں، صدر گل پلازہ

گل پلازہ ایسوسی ایشن کے صدر تنویر پاستا نے بتایا کہ اب تک 300 کے لگ بھگ دکان دار اپنے کوائف جمع کروا چکے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ چیمبر آف کامرس کے کیمپ پر دکان دار تمام تفصیلات جمع کر وارہے ہیں۔

 

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راشد خان کا بھٹے بھونتے ہوئے ’’بارڈر 2‘‘ دیکھنے کا اعلان، ویڈیو وائرل

راشد خان کا بھٹے بھونتے ہوئے ’’بارڈر 2‘‘ دیکھنے کا اعلان، ویڈیو وائرل

 Jan 23, 2026 08:34 PM |
غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

Jan 23, 2026 08:12 PM |
یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

 Jan 23, 2026 03:57 PM |

متعلقہ

Express News

احسن اقبال نے ووٹر کی عمر کی حد 18 سے 25 کرنے کی خبروں کی سختی سے تردید کردی

Express News

گل پلازہ آتشزدگی، بیسمنٹ میں کاروبار کرنے والی ماں، بیٹی نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا

Express News

کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا خط، ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کی تجویز پر تنقید

Express News

سانحہ گل پلازہ میں گوجرانوالہ کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی جان سے گئے

Express News

مختلف قومی بچت اسکیموں کے شرح منافع میں کمی، نوٹیفکیشن جاری

Express News

ڈیرہ غازی خان کے نجی اسپتال میں مرد ڈینٹسٹ نے گائنی کا آپریشن کرڈالا، مریضہ جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو