شہزادہ فیصل بن ترکی مکہ مکرمہ میں قضائے الہی سے انتقال کرگئے۔
عرب میڈیا کے مطابق سعودی ایوانِ شاہی سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہزادہ فیصل بن ترکی کا انتقال گزشتہ روز ہوا تھا۔
اُن کی نمازِ جنازہ مسجد الحرام میں ادا کی گئی، جس میں شاہی خاندان، اعلیٰ حکام، علما اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔
شہزادہ فیصل بن ترکی کی نمازہ جنازہ مکہ مکرمہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے پڑھائی۔
سعودی ایوانِ شاہی کے بیان میں شہزادہ فیصل بن ترکی کے لیے دعائے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کی اپیل کی گئی ہے۔
مرحوم فیصل بن ترکی ایک جہاندیدہ شخصیت تھے۔ جو فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ وہ شاہی خاندان اور عوام میں یکساں مقبول تھے۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا اور خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ فیصل بن ترکی بن عبداللہ آل سعود بن فیصل آل سعود کے انتقال پر تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے۔
اسی طرح قطر کے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیرِاعظم و وزیرِ خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی شاہ سلمان کو الگ الگ تعزیتی مراسلے بھیجے اور دکھ کا اظہار کیا۔