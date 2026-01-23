سانحہ گل پلازہ کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کیلیے ایم کیو ایم کا وزیراعظم کو ہنگامی خط

سانحے میں 100 سے زائد اموات، اربوں کا نقصان سندھ حکومت، میئر کراچی اور ایس بی سی اے کی مجرمانہ غفلت ہے، خالد مقبول

اسٹاف رپورٹر January 23, 2026
وفاقی وزیر تعلیم اور ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے سانحہ گل پلازہ کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کروانے کیلیے وزیراعظم کو ہنگامی خط ارسال کردیا۔

ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکز سے جاری اعلامیہ کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین اور وفاقی وزیرِ تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وزیراعظم پاکستان کو ایک ہنگامی مکتوب ارسال کیا ہے جس میں انہوں نے سانحہ گل پلازہ کی "پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ" کے تحت اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خط میں موقف اختیار کیا کہ سانحے کو سات روز گزرنے کے باوجود کئی لوگ لاپتہ ہیں اور 12 ہزار سے زائد متاثرہ خاندان اپنے پیاروں کی لاشوں کے منتظر ہیں، جبکہ 100 سے زائد اموات اور اربوں کے مالی نقصان کی تمام تر ذمہ داری سندھ حکومت، میئر کراچی اور ایس بی سی اے (SBCA) کی مجرمانہ غفلت پر عائد ہوتی ہے۔

انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایف آئی اے، نیب اور حساس اداروں پر مشتمل ایک غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے اور وفاق کے زیرِ انتظام "ریلیف اور بحالی فنڈ" قائم کیا جائے۔

​دوسری جانب مرکزِ بہادر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ارکانِ مرکزی کمیٹی و وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کراچی کو آئین کے آرٹیکل 148 اور 149 کے تحت فوری طور پر وفاق کے حوالے کیا جائے یا اسے دارالخلافہ تسلیم کیا جائے۔

Express News

سانحہ گل پلازہ، ریسکیو آپریشن اور ملبہ اٹھانے کے دوران سنگین غفلت کا مظاہرہ

Express News

وزیر اعلی سندھ کا گل پلازہ کی دوبارہ تعمیر، ہر دکان دار کو پانچ لاکھ روپے دینے کا اعلان

Express News

معروف کاروباری شخصیت کا گل پلازہ متاثرین کیلئے قرض کا اعلان

انہوں نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 18 ویں ترمیم نے سندھ کے شہری علاقوں کی نسل کشی کی ہے اور یہ ملک کے لیے ناسور بن چکی ہے۔

مصطفیٰ کمال نے یاد دلایا کہ ایم کیو ایم نے پچیس سالہ "را" کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے ریاست کو اسلحے کے ٹرک بھر کر دیے، مگر آج شہر کو "جمہوری دہشت گردوں" کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

انہوں نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی کے وزرا ماضی میں نائن زیرو پر گھٹنے ٹیکتے تھے اور لندن جا کر قائد کے ذاتی معاملات حل کرواتے تھے، مگر آج وہی لوگ شہر کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔

مصطفیٰ کمال نے دو ٹوک اعلان کیا کہ اگر نئی آئینی ترمیم میں بلدیاتی اختیارات کی شق شامل نہ کی گئی تو ایم کیو ایم کے تمام اراکین استعفیٰ دے دیں گے کیونکہ وہ وزارتوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔
