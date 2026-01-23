حکومت کا ملک میں مربوط توانائی منصوبہ نافذ کرنے کا فیصلہ

منصوبے کامقصد تمام متعلقہ اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لاکرفیصلہ سازی کو مربوط، شفاف اورشواہد پرمبنی بناناہے

ظفر بھٹہ January 23, 2026
facebook whatsup
حکومت کاملک میں مربوط توانائی منصوبہ نافذ کرنے کا فیصلہ فوٹو؛ فائل
اسلام آباد:

توانائی کے شعبے میں طویل عرصے سے جاری گردشی قرضے، وزارتوں کے درمیان عدم ہم آہنگی اور غیر مربوط منصوبہ بندی کے باعث پیداہونے والے مسائل کے حل کیلیے حکومت نے انٹیگریٹڈ انرجی پلان پر عملی پیش رفت شروع کر دی ہے،منصوبے کامقصد تمام متعلقہ اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لاکرفیصلہ سازی کو مربوط، شفاف اورشواہد پرمبنی بناناہے۔

 توانائی معاشی ترقی،سماجی بہتری اور انسانی ترقی کابنیادی محرک ہے،تاہم ماضی میں واضح منصوبہ بندی کے فقدان کے باعث وسائل کاغیر مؤثر استعمال، پالیسی تضادات اور سائلوز میں فیصلے ہوتے رہے۔ ان چیلنجزسے نمٹنے کیلیے حکومت نے PAK-IEM اور انٹیگریٹڈانرجی پلاننگ پراجیکٹ سمیت متعدداقدامات کیے ہیں۔۔حالیہ عالمی توانائی تبدیلیوں، ماحولیاتی تقاضوں اور نئی ٹیکنالوجی کے تناظر میں مضبوط قومی انٹیگریٹڈ انرجی پلان کی ادارہ جاتی سطح پر تشکیل کو ناگزیر قراردیاگیاہے۔

کابینہ کمیٹی برائے توانائی سے منظورشدہ منصوبے کے مطابق وزیراعظم آفس نے وزارتِ توانائی (پاور اور پیٹرولیم ڈویژنز)کو وزارتِ پانی، دیگروفاقی و صوبائی اداروں کے ساتھ مؤثر بین الوزارتی رابطہ قائم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ستمبر 2025 میں وفاقی وزیر PD&SI کی زیر صدارت ہونیوالے بین الوزارتی اجلاس میں پاور،پیٹرولیم، پانی اوراقتصادی امورکے وزرا نے انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ ایکوسسٹم،سیکرٹریٹ کے ڈھانچے اورروڈمیپ پر غورکیا۔ بعد ازاں اکتوبر 2025 میں سیکرٹری سطح کے اجلاس میں مجوزہ فریم ورک اورروڈمیپ سے اتفاق کیاگیا۔

مزید پڑھیں

Express News

توانائی کے ذرائع کی منتقلی، یورپی یونین نے اہم سنگِ میل عبور کرلیا

کابینہ کمیٹی نے انٹیگریٹڈ انرجی پلان کاڈھانچہ،ایکوسسٹم اور 2025–27 کااعلیٰ سطح روڈمیپ منظورکر لیا،جس کے تحت اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی جائیگی اورانرجی انفارمیشن سسٹم کومختلف وزارتوں اور اداروں کے ڈیٹابیسزکے انضمام کے ذریعے ادارہ جاتی شکل دی جائیگی۔ وزارتِ تجارت نے بھی منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے اسے تجارتی پالیسی، پائیدار ترقیاتی اہداف اور نیٹ زیرو اہداف سے ہم آہنگ کرنے پرزور دیا۔ صوبوں اور گلگت بلتستان نے بھی منصوبے کی توثیق کردی،جبکہ آزادکشمیرکے چیف سیکرٹری کوبھی مجوزہ کمیٹی میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔

دوسری جانب گردشی قرضے کے خاتمے کی کوششوں کے تحت او جی ڈی سی ایل کو پاور ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈکی جانب سے سود کی ادائیگی کی ساتویں قسط موصول ہوگئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کوجاری نوٹس کے مطابق مجموعی طور پر 92 ارب کی رقم جولائی 2025 سے بارہ ماہانہ اقساط میں اداکی جارہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

 Jan 23, 2026 10:18 PM |
غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

Jan 23, 2026 09:08 PM |
یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

 Jan 23, 2026 03:57 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک سے گھر اجاڑ گئے،2 نوجوان جاں بحق

Express News

قومی اسمبلی کا یوٹیوب چینل بند نہیں کیا گیا، ترجمان قومی اسمبلی کی وضاحت

Express News

سانحہ گل پلازہ کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کیلیے ایم کیو ایم کا وزیراعظم کو ہنگامی خط

Express News

کراچی؛ بھینس کالونی میں زمین کی کھدائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد

Express News

پاکستانی حکومتی اقدمات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگ گئے ہیں، سربراہ آئی ایم ایف

Express News

حکومت غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ واپس لے اور عوامی ریفرنڈم کروائے، پی ٹی آئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو