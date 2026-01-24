بھارتی ایئرلائنز کا سنگین بحران، انڈیگو کی پرواز کو 5 روز میں دوسری مرتبہ بم کی دھمکی

رواں ہفتے کے دوران ہی انڈیگو کی ایک اور پرواز کو سکیورٹی دھمکی کے بعد لکھنؤ منتقل کیا گیا، رپورٹ

خالد محمود January 24, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

بھارت میں فضائی سلامتی اور قومی ایئرلائنز کی مالی حالت سنگین بحران کی واضح تصویر پیش کر رہی ہے جہاں انڈیگو کی پرواز کو 5 روز میں دوسری مرتبہ بم کی دھمکی موصول ہوئی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق دہلی سے پونے جانے والی انڈیگو کی پرواز کو صرف 5 دنوں میں دوسری مرتبہ بم کی دھمکی موصول ہوئی، جس پر ایئر ٹریفک کنٹرول نے فوری طور پر ایپرن کنٹرول کو اطلاع دی، جس کے بعد طیارے کو آئسولیشن بے میں منتقل کر دیا گیا۔

رواں ہفتے کے دوران ہی انڈیگو کی ایک اور پرواز کو سکیورٹی دھمکی کے بعد لکھنؤ منتقل کیا گیا تھا۔

ماہرین کے مطابق ایک ہی روٹس پر بار بار بم دھمکیاں بھارتی فضائی سلامتی کے نظام کی کمزوری کو بے نقاب کر رہی ہیں جبکہ ان واقعات کو حکومتی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی منظم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔

عالمی جریدے بلومبرگ نے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کے برعکس اصل معاشی اور انتظامی بحران کو منظرِ عام پر لایا ہے اور رپورٹ میں بتایا کہ ایئر انڈیا لمیٹڈ کو رواں مالی سال میں ریکارڈ سالانہ خسارے کا سامنا ہے۔

بلومبرگ کے مطابق جون میں ہونے والے ڈریم لائنر کے مہلک حادثے میں 240 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد ایئر انڈیا کو تقریباً 1.6 ارب ڈالر کے نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے اور پاکستان کی جانب سے بھارتی ایئرلائنز کے لیے فضائی حدود کی بندش کے باعث نقصانات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے کے بعد بھارتی ایئرلائنز کو یورپ اور امریکا کے لیے طویل، پیچیدہ اور مہنگے راستے اختیار کرنا پڑ رہے ہیں، جس سے ایوی ایشن اخراجات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔

بزنس انٹیلیجنس پلیٹ فارم ٹوفلرکے مطابق ایئر انڈیا نے گزشتہ تین سال میں 322.1 ارب روپے کا نقصان اٹھایا ہے، جو بھارتی ایوی ایشن سیکٹر میں شدید بدانتظامی اور سیاسی مداخلت کی واضح مثال ہے۔

ماہرین کے مطابق ایئر انڈیا کا بڑھتا ہوا خسارہ سیاسی دباؤ، ناقص انتظام اور حفاظتی غفلت کا نتیجہ ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ جون میں ہونے والا حادثہ بھارتی ایوی ایشن تاریخ کی سنگین حفاظتی ناکامیوں میں شمار کیا جا رہا ہے اور پاکستانی فضائی حدود کی بندش نے بھارتی ایئرلائنز کے اخراجات میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے جبکہ بھارتی ایوی ایشن سیکٹر پہلے ہی تاخیر، پروازوں کی منسوخی اور انتظامی بحران کا شکار تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’میرے معصوم شوہر کو نہ گھسیٹو‘‘، نیہا ککڑ کا طلاق کی افواہوں پر ردعمل

’’میرے معصوم شوہر کو نہ گھسیٹو‘‘، نیہا ککڑ کا طلاق کی افواہوں پر ردعمل

 Jan 24, 2026 06:35 PM |
مونی رائے کے ساتھ اسٹیج پر ہراسانی کا واقعہ، اداکارہ کا انکشاف

مونی رائے کے ساتھ اسٹیج پر ہراسانی کا واقعہ، اداکارہ کا انکشاف

 Jan 24, 2026 06:15 PM |
شاہد کپور کی بیوی بالی ووڈ میں انٹری دینے کو تیار؟

شاہد کپور کی بیوی بالی ووڈ میں انٹری دینے کو تیار؟

 Jan 24, 2026 04:40 PM |

متعلقہ

Express News

عمرقید کاٹنے والے قاتل لڑکا لڑکی محبت میں گرفتار؛ شادی کیلیے 15 دن کی رہائی

Express News

سعودی شہزادے فیصل بن ترکی انتقال کرگئے؛ مسجد الحرام میں نماز جنازہ ادا

Express News

یکے بعد دیگرے پانچ شادیاں کرنے والی ’لٹیری دلہن‘ کو قید کی سزا

Express News

Peace یا Piece ؟ ایلون مسک کی ’بورڈ آف پیس‘ پر ٹرمپ سے طنزیہ چھیڑچھاڑ

Express News

اقتدار کے محض 3 ماہ بعد جاپان کی پہلی خاتون وزیرِاعظم نے اسمبلی تحلیل کردی

Express News

گرین لینڈ خطرات کی لپیٹ میں، حکومت کی عوام سے اشیائے ضروریہ ذخیرہ کرنے کی اپیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو