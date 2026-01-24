افواج پاکستان کا گوادر سے 1500 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں کامیاب آپریشن۔ سری لنکن عملہ ریسکیو

پاک بحریہ نے کال موصول ہونے کے بعد سری لنکن عملے کو ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کردیا

خالد محمود January 24, 2026
 افواج پاکستان نے گوادر سے تقریباً 1500 کلو میٹر دور کھلے سمندر میں کامیاب ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے سری لنکن عملے کو ریسکیو کرلیا۔

ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق یہ آپریشن سری لنکن میری ٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کی درخواست پر کیا گیا، اطلاع ملتے ہی پاک بحریہ نے اپنے جہازوں پی این ایس معاون اور تبوک کو فوری امدادی آپریشن کے لیے روانہ کیا۔

افواج پاکستان کے جہازوں نے انڈونیشیا کے پرچم بردار جہازایم وی گرے پام (MV GREY PALM) سے بیمار سری لنکن عملہ کو ریسکیو کیا۔ 

بیمار اہلکار کو پی این ایس تبوک پر منتقل کر کے فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ 

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاک بحریہ نے مربوط میری ٹائم پروٹوکولز فوری طور پر متحرک کرتے ہوئے  پیشہ ورانہ مہارت سے ریسکیو آپریشن مکمل کیا، سری لنکن حکام اور متعلقہ اہلکار کے اہلِ خانہ کا بروقت اقدام اور تعاون پر پاکستان کا اظہار تشکر کیا۔

پاک بحریہ سمندر میں انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے قومیت سے بالاتر ہو کر اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔
