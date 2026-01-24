منوڑہ کے قریب سمندر میں کشتی حادثے کے بعد لاپتہ ہونے والے 4 ماہی گیروں میں سے 1 کی لاش برآمد

سمندر سے نکالی گئی لاش کی شناخت 30 سالہ ہارون کے نام سے ہوئی، باقی تین کیلیے سرچ آپریشن اتوار کی صبح شروع ہوگا

اسٹاف رپورٹر January 24, 2026
شہر قائد میں منوڑہ کے قریب سمندر میں بحری جہاز سے ٹکرا کر الٹنے والی کشتی کے لاپتہ 4 ماہی گیروں میں سے ایک کی لاش برآمد ہوگئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گزشتہ روز منوڑہ کے قریب سمندر میں بحری جہاز سے تصادم کا شکار ہونے والی کشتی میں 11 ماہی گیر سوار تھے جن میں سے 7 کو بچا لیا گیا تھا جبکہ چار لاپتہ تھے۔

ایدھی کے رضاکاروں نے ہفتے کو ریسکیو آپریشن کے دوران ایک ماہی گیر کی لاش برآمد کی جبکہ تین کی تلاش کا عمل جاری ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی: چائنہ پورٹ کے قریب بحری جہاز کی ٹکر سے کشتی ڈوب گئی، 10 مسافر سوار تھے

ریسکیو حکام کے مطابق سمندر سے نکالی گئی لاش کی شناخت 30 سالہ ہارون کے نام سے کی گئی جسے ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ایدھی حکام کا کہنا ہے کہ لاپتہ ہونے والے دیگر 3 افراد کی تلاش کا آپریشن ہفتے کو رات ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر روک دیا گیا ہے جو آج بروز اتوار کی صبح دوبارہ شروع کیا جائیگا۔

واضح رہے کہ الٹنے والی کشتی میں مجموعی طور پر 11 ماہی گیر سوار تھے جس میں سے 7 افراد کو بچالیا گیا تھا تاہم 4 افراد سمندر میں لاپتہ ہوگئے گئے ۔
