لاہور؛ شادی کا جھانسہ دے کر لڑکی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار

ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے جینڈر سیل کے حوالے کردیا گیا ہے، ترجمان

سید مشرف شاہ January 24, 2026
facebook whatsup
فوٹو: لاہور پولیس
لاہور:

پولیس نے شادی کا جھانسہ دے کر لڑکی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا۔

ترجمان پولیس کے مطابق ایس ایچ او گڑھی شاہو سہیل احمد نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی اور اس دوران ملزم کو گرفتار کرلیا۔

انہوں نے بتایا کہ ملزم نے دو ہفتے قبل متاثرہ لڑکی سے آئی ایم او ایپ کے ذریعے دوستی کی تھی اور ملنے کے بہانے لڑکی کو بلایا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔

ترجمان نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی نے شادی کے لیے رابطہ کیا تو ملزم نے دھمکیاں دی اور نمبر بلاک کردیا۔

انہوں نے کہا کہ ملزم وقاص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور جینڈر سیل کے حوالے کردیا گیا ہے۔

ایس پی سول لائنز چوہدری اثر علی نے کہا کہ خواتین کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

 Jan 24, 2026 10:42 PM |
سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

 Jan 24, 2026 10:09 PM |
’’میرے معصوم شوہر کو نہ گھسیٹو‘‘، نیہا ککڑ کا طلاق کی افواہوں پر ردعمل

’’میرے معصوم شوہر کو نہ گھسیٹو‘‘، نیہا ککڑ کا طلاق کی افواہوں پر ردعمل

 Jan 24, 2026 06:35 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ایئرپورٹ پر اے این ایف کی کارروائی، سعودی عرب جانے والے مسافر سے منشیات برآمد

Express News

لاہور: کاہنہ کے علاقہ میں باپ اور 2 بیٹوں کے قتل کا معمہ حل

Express News

اسلام آباد؛ موبائل فون چھین کر IMEI تبدیل کرکے افغانستان فروخت کرنے والا منظم گروہ گرفتار

Express News

منشیات اسمگلنگ کے خلاف اے این ایف کا کریک ڈاؤن، 9 ملزمان گرفتار، 91 کلو سے زائد منشیات برآمد

Express News

کراچی، اسٹیل ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی

Express News

کراچی میں تین پولیس مقابلے، 6 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو