سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ خیبرپختونخوا میں اسپتال مریضوں سے بھر گئے، ہزاروں کیسز رپورٹ

ماہ جنوری کے صرف ایک ہفتے کے دوران 8 ہزار 642 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں

شاہدہ پروین January 24, 2026
facebook whatsup
(فوٹو : فائل)

سردی کی شدت میں اضافے سے پشاور سمیت صوبے کے دیگر اسپتالوں میں سانس و سینے کی بیماریوں میں مبتلا بچوں و بڑوں کو بڑی تعداد میں اضافہ ہوا اور وارڈز بھر گئے ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق محکمہ صحت کی انٹیگریٹڈ ڈیسز سرویلنس اینڈ  رسپانس رپورٹ میں ماہ جنوری کے صرف ایک ہفتے کے دوران 8 ہزار 642 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔

یہ کیسز 12 جنوری سے 18 جنوری سے اسپتالوں میں رپورٹ ہوئے، سب سے زیادہ چارسدہ سے 2 ہزار 573 کیسز کو رپورٹ ہوئے جبکہ دوسرے نمبر پر ہری پور سے 2 ہزار 554، صوابی سے 780، بٹگرام 583، پشاور 535، مردان 324، سوات 287، ایبٹ آباد 235 اور مہمند میں 299 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 

ماہ جنوری کے پہلے ہفتے میں 8462 سے قدرے کم رپورٹ ہوئے تھے، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسی طرح انفلوئنزا کے کیسز بھی بڑی تعداد میں تین ہفتوں کے دوران رپورٹ ہوئے ہیں۔

ایپی ڈیمالوجیکل دو ہفتوں میں انفلوئنزا کے بھی 12 ہزار کے لگ بھگ کیسز کو رپورٹ کیا گیا ہے، گزشتہ دو ہفتوں میں 6054 اور 6190 کیسز کو رپورٹ کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

افغانستان؛ برفباری اور خون جما دینے والی سردی میں 61 ہلاکتیں؛ 100 سے زائد زخمی

Express News

کراچی میں شدید سردی کی وجہ سے ایک شہری جاں بحق

Express News

کراچی؛ سائبیریا کی یخ بستہ ہوائیں، سردی کے باعث شہری ٹھٹھر کر رہ گئے، پروازیں منسوخ

اسی طرح شدید سردی کے باعث کئی اضلاع سے نمونیہ کے بھی بڑی تعداد میں کیسز رپورٹ ہورہے ہیں، خصوصا پانچ سال سے کم عمر بچوں کے کیسز رپورٹ کیے جارہے ہیں۔

ایسی ڈیمالوجیکل تین ہفتوں کے دوران پہلے ہفتے میں نمونیہ کے ایک ہزار 649 کیسز اور دوسرے ہفتے میں 1442 اور تیسرے ہفتے میں 1541 کیسز کو مختلف اسپتالوں سے رپورٹ کیا گیا ہے۔

ذرائع کا کہنا پشاور کے تینوں بڑے اسپتالوں سمیت دیگر چھوٹے اسپتال بھی اس وقت بیمار بچوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر بچوں کو سانس و سینے کے امراض یا نمونیہ کا مرض لاحق ہے۔ اس صورتحال کے باعث بچوں کے وارڈز میں اب بستر کم پڑ گئے ہیں۔

ماہرین صحت کا اس صورتحال کے حوالے سے کہنا ہے کہ گھروں میں بزرگ افراد اور بچوں کو خصوصا گرم ملبوسات کے ساتھ کور رکھا جائے اور گرم سوپ جیسے مشروبات کے ساتھ غذا کا خاص خیال رکھا جائے ۔بچوں کو باہر لے جاتے ماسک لازمی پہنایا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Jan 24, 2026 11:19 PM |
کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

 Jan 24, 2026 10:42 PM |
سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

 Jan 24, 2026 10:09 PM |

متعلقہ

Express News

ٹیکس نیٹ میں توسیع کے بغیر معیشت کا استحکام ممکن نہیں، چیئرمین ایف بی آر

Express News

عمران خان سے ملاقات، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا جمعرات کو اڈیالہ جیل جانے کا اعلان

Express News

کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا، وزیراعظم

Express News

سانحہ گل پلازہ کا مقدمہ نامعلوم افراد کیخلاف درج، غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل

Express News

پنجاب میں بچوں پر حملے کے بعد کریک ڈاؤن، 59 شیر اور ٹائیگر قبضے میں لے لیے گئے

Express News

منوڑہ کے قریب سمندر میں کشتی حادثے کے بعد لاپتہ ہونے والے 4 ماہی گیروں میں سے 1 کی لاش برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو